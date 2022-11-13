أول حكم في إيران بإعدام شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية اليوم الأحد، في أول عقوبة قصوى يتم الإعلان عنها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة شهرين.

واندلعت في إيران اعتباراً من 16 سبتمبر احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

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وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءً كبيراً منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.

وصدر "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض"، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية اليوم الأحد.

ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، إلا أنه أشار إلى أن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاماً بالسجن ما بين 5 و10 أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة".

وأكد أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران مثل "الحرابة" و"الافساد في الأرض".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام الى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخراً" في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).

ونقل "ميزان" عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا "متّهمين بالضلوع في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في المحافظة.

وهم متّهمون بـ"التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة".

من جهته، أشار المدّعي العام في محافظة أصفهان إلى 316 قضية على صلة بأعمال "الشغب" الأخيرة، بينما أعلن المدعي العام في محافظة مركزي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".