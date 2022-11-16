بينهم عقيد بالحرس الثوري.. مقتل 3 من الأمن الإيراني

قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن الإيرانية بينهم ضابط في الحرس الثوري برتبة عقيد، في ظل احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا في مدن مختلفة خلال يوم أمس جراء "أعمال عنف".

كما نقلت عن مصدر عسكري أن العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي قتل "على يد مثيري شغب مجهولين في مدينة بوكان" ذات الغالبية الكردية في محافظة اذربيجان الغربية في شمال غرب إيران.

وبينت أن ألماسي توفي "بعد إصابته بنيران مسدس من أحد مثيري الشغب".

إطلاق نار من مجهولين

إلى ذلك، قتل عنصر آخر من الحرس هو رضا آذربار، جراء إطلاق نار من قبل "مجهولين" في مدينة كامياران بمحافظة كردستان في غرب إيران، وفق "إرنا".

وفي مدينة شيراز (جنوب)، قتل عنصر في قوات التعبئة (الباسيج) المرتبطة بالحرس الثوري "جراء أعمال الشغب" مساء الثلاثاء، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام لمحافظة فارس مصطفى بحريني قوله إنه "خلال أعمال الشغب، تم نقل أحد طلاب الحوزة العلمية من قوات التعبئة في شيراز إلى المستشفى جراء إلقاء المحتجين زجاجة حارقة ("مولوتوف") أصيب على إثرها في رأسه، ولم تفلح جهود الطاقم الطبي في إنقاذ حياته".

ومنذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات الأمن الإيرانية.

كما قتل ستة عناصر على الأقل من الحرس الثوري في أحداث دامية شهدتها مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) في 30 أيلول/سبتمبر.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للحجاب في البلاد.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.

إحياء ذكرى احتجاجات نوفمبر

تزامناً، شهدت مدن إيرانية عدة أمس الثلاثاء، تظاهرات لإحياء ذكرى قتلى سقطوا خلال احتجاجات دامية شهدتها البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على خلفية قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود.

وكانت بعض التقديرات أشارت إلى أن 1500 شخص قُتلوا في موجة الاضطرابات التي بدأت في نوفمبر 2019، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود لتتحول سريعا إلى احتجاجات سياسية، بحسب ما أفادت رويترز.