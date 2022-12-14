على وقع التنديد.. إيران تجمّد حكم إعدام بحق محتج
أمر صدر بتعليق تنفيذ العقوبة بناء على طلب إعادة المحاكمة
وسط تزايد الجهود الدولية لمنع تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام في إيران، أوقفت السلطات حكماً بحق محتج جديد.
فقد أفادت وكالة "فارس"، الأربعاء، بأن محامي الدفاع عن أحد معتقلي الأحداث الأخيرة في البلاد أعلن وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكله.
إيقاف مؤقت للحكم
ونقلت عن المحامي عباس موسوي قوله، إنه تقرر وقف تنفيذ حكم الإعدام، مشيرا إلى صدور أمر بتعليق تنفيذ العقوبة بناء على طلب إعادة المحاكمة.
كما أشارت الوكالة إلى أن العلاقات العامة بالمحكمة العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين الحصول على النتيجة من المحكمة العليا.
استنفار دولي بسبب الإعدامات في إيران
تنديد دولي
يذكر أن جهوداً دولية كانت تزايدت خلال الآونة الأخيرة خصوصاً بعد إصدار النظام الإيراني أحكاماً بالإعدام بحق محتجين، نفّذ بعضاً منها وتوعّد بالاستمرار.
وقد أثارت الأحكام الأخيرة غضباً دولياً عارماً وتنديداً لا يوصف، خصوصاً أن طهران نفّذت حكمين بالإعدام مرتبطين بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني دون أي محاكمات واضحة.
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