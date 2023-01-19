إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس الأربعاء، لصالح إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تلك الخطوة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس عن الوزير قوله لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إيران تحذر من أن الاتحاد "سيطلق النار على قدميه" بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية."

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وقال الوزير الإيراني ""قلنا مرارا إن الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن إيران. وخطوات البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة إرهابيةً نوع من إطلاق النار على قدمي أوروبا نفسها".

كما أضاف "من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية وتعزيز الثقة المتبادلة بدلا من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية. وفي حال أي تصنيف إرهابي، ستتخذ إيران إجراءات مماثلة".

في السياق ذاته، حذر مسؤولون إيرانيون من عواقب جهود الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهددوا الدول الأوروبية بإجراءات مضادة، وفق ما نقل موقع "إيران انترناشونال".

وأعلن البرلماني الإيراني، محمد خدابخشي، عن إعداد خطة عاجلة لأعضاء البرلمان لإعلان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرهابية.

مزيد من العقوبات

في موازاة ذلك، انتقد برلمانيون أوروبيون وكنديون مسؤولي الحكومات الغربية لعدم توافر الإرادة السياسية اللازمة وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا، وأكدوا عزمهم على اتخاذ إجراءات عملية لدعم المحتجين الإيرانيين.

فيما أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في اجتماع البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيزيد العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصرفات النظام في قمع الاحتجاجات الشعبية والدعم العسكري لروسيا.

قمع المتظاهرين

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا أمس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. ومن المقرر التصويت على مشروع القرار اليوم.

وخاضت إيران والقوى العالمية، ومن بينها فرنسا وألمانيا العضوان في الاتحاد الأوروبي، مفاوضات منذ 2021 لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلا أن المناقشات وصلت لطريق مسدود منذ سبتمبر/ أيلول.