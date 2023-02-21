هدية سخية من إيران لطاعن سلمان رشدي.. تشي بتورطها

كشفت هدية قيمة قدمها مسؤول إيراني إلى الشاب الأميركي من أصول لبنانية هادي مطر، طاعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، تورط طهران في هذا الاعتداء المروع الذي وقع في أغسطس الماضي، على الرغم من نفي العديد من مسؤوليها أي ارتباط لها بالمهاجم.

فقد أعلن "محمد إسماعيل زارعي" أمين اللجنة الشعبية لتنفيذ فتوى الخميني ضد رشدي، مساء أمس الاثنين، منح قطعة أرض مساحتها ألف متر للمهاجم.

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أفرحنا بفعله

وقال زارعي " تكريما لهذا الشاب الشجاع الذي هاجم رشدي، تم منحه ألف متر مربع من الأراضي الزراعية الخصبة والقيمة وسيتم تسليمها له أو لممثله القانوني خلال حفل خاص.

كما شكر هذا الشاب الأميركي على ما وصفه بـ "عمله الشجاع"، قائلا "إنه أعمى إحدى عيني سلمان رشدي وعطل إحدى يديه وأفرحنا بهذا الفعل".

وكان الكاتب البريطاني من أصل هندي، المولود لأبوين مسلمين قبل 75 سنة بالهند، فقد البصر بإحدى عينيه، ولم يعد بإمكانه استخدام إحدى يديه بعد الهجوم الذي تعرض له بسكين في الرقبة والجذع أثناء صعوده في 12 أغسطس الماضي(2022) إلى منصة بقاعة معهد Chautauqua للآداب في نيويورك، لإلقاء محاضرة حول الحرية الفنية.

حين هاجمه مطر، الذي أثيرت شبهات لاحقا بارتباطه بالحرس الثوري، إلا أن الأخير نفاها خلال محاكمته.

يشار إلى أن رشدي عاش سنوات تحت التهديد بقتله مقابل مكافأة، وقضى تسع سنوات مختبئا تحت حماية الشرطة البريطانية، بعد أن أصدر المرشد الإيراني "روح الله الخميني" فتوى بقتله في فبراير عام 1989، لإصداره رواية "آيات شيطانية".