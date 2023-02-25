إيران تؤكد أنها طورت صاروخ كروز بعيد المدى

قال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني الجمعة إن إيران طورت صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كيلومتراً، وذلك في خطوة من المرجح أن تثير المخاوف الغربية بعد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي: "تمت إضافة صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 1650 كيلومترا إلى ترسانة صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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وبث التلفزيون ما قال إنها أولى اللقطات التي تظهر صاروخ "باوه" الجديد.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، ولا سيما الصواريخ الباليستية، في تحد لاعتراضات الولايات المتحدة ورغم تعبير الدول الأوروبية عن القلق.

وتقول إيران إنها زودت موسكو بالطائرات المسيرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. واستخدمت روسيا الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية.

وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طورت صاروخا باليستياً فرط صوتي.

هذا وكشف حاجي زاده الجمعة عن صاروخ آخر فرط صوتي قائلاً إن له محركاً يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من الهدف ويستطيع استهداف أي نقطة، مشيرا إلى أن سرعته تفوق 13 ماخ (سرعة الصوت).

كما أشار إلى أن الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع "غزة" قادرة على حمل تسع قنابل والتحليق لمسافات طويلة.