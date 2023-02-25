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An Iranian missile is seen during the 44th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, February 11, 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
صاروخ إيراني (أرشيفية)
ميليشيات إيران

إيران تؤكد أنها طورت صاروخ كروز بعيد المدى

قائد القوة الجوية في الحرس الثوري كشف النقاب عن صاروخ "باوه" الذي يبلغ مداه 1650 كيلومتراً، بحسب طهران

العربية.نت
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قال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني الجمعة إن إيران طورت صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كيلومتراً، وذلك في خطوة من المرجح أن تثير المخاوف الغربية بعد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي: "تمت إضافة صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 1650 كيلومترا إلى ترسانة صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبث التلفزيون ما قال إنها أولى اللقطات التي تظهر صاروخ "باوه" الجديد.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، ولا سيما الصواريخ الباليستية، في تحد لاعتراضات الولايات المتحدة ورغم تعبير الدول الأوروبية عن القلق.

وتقول إيران إنها زودت موسكو بالطائرات المسيرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. واستخدمت روسيا الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية.

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وفي نوفمبر الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طورت صاروخا باليستياً فرط صوتي.

هذا وكشف حاجي زاده الجمعة عن صاروخ آخر فرط صوتي قائلاً إن له محركاً يتم تشغيله عند اقترابه مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من الهدف ويستطيع استهداف أي نقطة، مشيرا إلى أن سرعته تفوق 13 ماخ (سرعة الصوت).

كما أشار إلى أن الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع "غزة" قادرة على حمل تسع قنابل والتحليق لمسافات طويلة.

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