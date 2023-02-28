الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به.

وأكدت الوكالة الذرية أنها رصدت في إيران جزيئات مخصبة بنسبة أقل بقليل من 90%.

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وورد في تقرير فصلي لوكالة الطاقة الذرية أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بما يقدر بنحو 87.1 كيلوغرام منذ آخر تقرير فصلي ليصل إلى 3760.8 كيلوغرام".

وأفاد التقرير أن "إيران لا تزال تنتهك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

ووسط مخاوف مرتبطة ببرنامج طهران النووي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يزور إيران خلال "الأيام المقبلة".

وقال كمالوندي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "وجهت دعوة رسمية" لغروسي الذي سيزور إيران "خلال الأيام القليلة المقبلة"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وأضاف: "نأمل أن توفر الزيارة أرضية للمزيد من التعاون ولآفاق واضحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

هذا ونفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الثلاثاء، ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، من أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر العراق تفيد باستعداد الولايات المتحدة للعودة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نيد برايس، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الثلاثاء "إنهم لم يبعثوا بأي رسالة عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره الإيراني"، مؤكدًا "أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال منذ أشهر".

وأضاف برايس خلال مؤتمر صحافي ردًّا على سؤال حول هذه الرسالة، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، السلطات الإيرانية فقط تستطيع أن تجيب عن سبب استمرارها في الكذب، ويمكن للسلطات الإيرانية أن تكرر كلماتها بقدر ما تريد، لكن هذا لا يغير الحقيقة وراء القصة.