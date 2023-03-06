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Waving flag of Iran and Belgium stock illustration
(تعبيرية)
سجون إيران

بلجيكا: إيران عبرت عن استعدادها لتبادل السجناء معنا

أيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعاملة إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران

العربية.نت
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ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، اليوم الاثنين، أن إيران قالت إنها مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا.

وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة، اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعاملة إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران.

وأوقفت إيران أوليفييه فانديكاستيل (42 عاماً) في فبراير 2022 وحكمت عليه في مطلع العام الجاري بالسجن لأكثر من 12 عاماً والجلد 74 مرة بعد إدانته بتهمة "التجسس".

مظاهرة في بروكسل في يناير الماضي للمطالبة بالافراج عن أوليفييه فانديكاستيل
مظاهرة في بروكسل في يناير الماضي للمطالبة بالافراج عن أوليفييه فانديكاستيل

وانتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، اعتقال فانديكاستيل ووصفوه بأنه "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

وتقول منظمات حقوقية إنه محتجز في إطار "دبلوماسية الرهائن" الإيرانية لمحاولة حمل بلجيكا على الإفراج عن دبلوماسي إيراني مسجون بتهم تتصل بمخطط لمهاجمة معارضين إيرانيين في المنفى.

الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي
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ودين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير فعالية نظمتها جماعة إيرانية معارضة في ضواحي باريس عام 2018.

وأحبطت أجهزة استخبارات أوروبية المخطط، وحُكم على أسدي الذي كان دبلوماسياً يعمل في النمسا ودين لتوفيره المتفجرات للقنبلة، بالسجن 20 عاماً.

وفي يوليو من العام الماضي، أبرمت بلجيكا وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء اعتبرته بروكسل وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل.

لكن المحكمة الدستورية البلجيكية علّقت الاتفاق بعد أن طعن فيه معارضون إيرانيون في المنفى ثم بتت في الموضوع الجمعة، وأجازت الاتفاقية.

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