بلجيكا: إيران عبرت عن استعدادها لتبادل السجناء معنا
أيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعاملة إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران
ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، اليوم الاثنين، أن إيران قالت إنها مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا.
وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة، اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعاملة إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران.
وأوقفت إيران أوليفييه فانديكاستيل (42 عاماً) في فبراير 2022 وحكمت عليه في مطلع العام الجاري بالسجن لأكثر من 12 عاماً والجلد 74 مرة بعد إدانته بتهمة "التجسس".
وانتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، اعتقال فانديكاستيل ووصفوه بأنه "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.
وتقول منظمات حقوقية إنه محتجز في إطار "دبلوماسية الرهائن" الإيرانية لمحاولة حمل بلجيكا على الإفراج عن دبلوماسي إيراني مسجون بتهم تتصل بمخطط لمهاجمة معارضين إيرانيين في المنفى.
ودين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير فعالية نظمتها جماعة إيرانية معارضة في ضواحي باريس عام 2018.
وأحبطت أجهزة استخبارات أوروبية المخطط، وحُكم على أسدي الذي كان دبلوماسياً يعمل في النمسا ودين لتوفيره المتفجرات للقنبلة، بالسجن 20 عاماً.
وفي يوليو من العام الماضي، أبرمت بلجيكا وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء اعتبرته بروكسل وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل.
لكن المحكمة الدستورية البلجيكية علّقت الاتفاق بعد أن طعن فيه معارضون إيرانيون في المنفى ثم بتت في الموضوع الجمعة، وأجازت الاتفاقية.
-
ظاهرة غريبة بالجزائر.. وخز تلاميذ بالإبر في المحيط المدرسيفيما تبقى الظاهرة ليست مؤكدة نظراً لغياب تصريح رسمي من الجهات المعنية المغرب العربي
-
تنظيم القاعدة باليمن يعترف بمقتل أحد قيادييه البارزين بمأربحمد بن حمود التميمي قُتل إثر غارة جوية في وادي عبيدة الأسبوع الماضي اليمن
-
عمقها يفوق 25 متراً.. ما كشفه الخبراء عن حفرة لبنان الغامضة مرعبالحفرة بقطر يتراوح بين 2 و3 أمتار وبعمق أولي يزيد عن 25 متراً الأخيرة