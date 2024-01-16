واشنطن تعلن ضبط شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن في 11 يناير.

وذكرت في البيان أن هذه هي أول عملية ضبط "لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة تقدمها إيران" للحوثيين منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن التجارية في نوفمبر.

كما ذكرت أن الأسلحة الإيرانية التي ضبطناها قرب سواحل الصومال في بحر العرب تتضمن مكونات للصواريخ الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز المضادة للسفن.

كما قالت إن "التحليل الأولي يشير إلى أن الحوثيين استخدموا نفس الأسلحة المضبوطة لتهديد ومهاجمة السفن في البحر الأحمر".





القارب الذي كان يحمل الأسلحة جانب من الأسلحة التي تم ضبطها جانب من الأسلحة التي تم ضبطها

وبعد الضربات الغربية الأخيرة، ورغم التهديدات، أعلنت جماعة الحوثيين باليمن، أن هجماتها في البحر الأحمر ستستمر.

وفي التفاصيل، أكد محمد عبدالسلام كبير مفاوضي الحوثيين، أمس الاثنين، أن موقف الجماعة لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الضربات ستستمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت، فجر الجمعة 12 يناير، عشرات الغارات المشتركة على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. كما استهدفت الولايات المتحدة، السبت، مجدّداً قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.