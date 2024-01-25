مسؤول أميركي: حذرنا إيران سراً من هجوم وشيك قبل تفجيري كرمان

قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة حذرت سراً إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرين الانتحاريين اللذين تبناهما تنظيم داعش في كرمان في الثالث من يناير، وأسفرا عن سقوط 89 قتيلاً.

وأوضح هذا المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأميركية "تحذيراً خاصاً بشأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية"، وذلك بحسب ما نقلته عنه وكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتبع سياستها طويلة الأمد المتمثلة في "واجب تحذير" الحكومات الأخرى من أي تهديدات قاتلة محتملة.

ولم يوضح المسؤول كيف نقلت الولايات المتحدة، التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إيران، التحذير بشأن معلوماتها الاستخبارية عن تنظيم داعش في خراسان (وهو فرع داعش في أفغانستان)، لكنه أشار إلى أن المسؤولين الحكوميين "يقدمون هذه التحذيرات جزئياً لأننا لا نريد أن نرى أرواحاً بريئة تزهق جراء هجمات إرهابية".

ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت لطهران المعلومات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 3 يناير على كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأدى التفجير الانتحاري المزدوج إلى مقتل ما لا يقل عن 89 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين أثناء حضورهم حفل تأبين لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2020 في بغداد.