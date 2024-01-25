اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
People pray over the flag-draped coffins of victims of Wednesday's bomb explosion during their funeral ceremony in the city of Kerman about 510 miles (820 kms) southeast of the capital Tehran, Iran, Friday, Jan. 5, 2024. Iran on Friday mourned those slain in an Islamic State group-claimed suicide bombing targeting a commemoration for a general slain in a U.S. drone strike in 2020. (AP Photo/Vahid Salemi)
من تشييع عدد من القتلى الذين سقطوا في هجومي كرمان
إيران و رئيسي

مسؤول أميركي: حذرنا إيران سراً من هجوم وشيك قبل تفجيري كرمان

لم يوضح المسؤول كيف نقلت الولايات المتحدة، التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إيران، التحذير بشأن معلوماتها الاستخبارية عن خطط تنظيم داعش في خراسان

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة حذرت سراً إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرين الانتحاريين اللذين تبناهما تنظيم داعش في كرمان في الثالث من يناير، وأسفرا عن سقوط 89 قتيلاً.

وأوضح هذا المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأميركية "تحذيراً خاصاً بشأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية"، وذلك بحسب ما نقلته عنه وكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتبع سياستها طويلة الأمد المتمثلة في "واجب تحذير" الحكومات الأخرى من أي تهديدات قاتلة محتملة.

إسعاف الجرحى بعد الهجوم في كرمان
إسعاف الجرحى بعد الهجوم في كرمان
إيران تحذر إسرائيل من المساس بمصالحها.. "لن تكون مناطق آمنة" إيران إيران و رئيسي إيران تحذر إسرائيل من المساس بمصالحها.. "لن تكون مناطق آمنة"

ولم يوضح المسؤول كيف نقلت الولايات المتحدة، التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إيران، التحذير بشأن معلوماتها الاستخبارية عن تنظيم داعش في خراسان (وهو فرع داعش في أفغانستان)، لكنه أشار إلى أن المسؤولين الحكوميين "يقدمون هذه التحذيرات جزئياً لأننا لا نريد أن نرى أرواحاً بريئة تزهق جراء هجمات إرهابية".

ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت لطهران المعلومات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 3 يناير على كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأدى التفجير الانتحاري المزدوج إلى مقتل ما لا يقل عن 89 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين أثناء حضورهم حفل تأبين لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2020 في بغداد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خيارات أمام الإدارة الأميركية لمنع هجمات الحوثيين خيارات أمام الإدارة الأميركية لمنع هجمات الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط