خاتمي وروحاني: صوتوا لبزشكيان من أجل التغيير في إيران

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بينما لا يفصل سوى يومين عن الانتخابات الرئاسية في إيران، دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الناخبين الإيرانيين للتصويت للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

واعتبر خاتمي الذي يوصف بالأب الروحي للحركة الإصلاحية في البلاد، أن التصويت للمرشح الإصلاحي الوحيد بين المتنافسين الستة سبيل وطريق الإيرانيين الوحيد للتغيير في البلاد.

بدوره، دعا الرئيس الأسبق حسن روحاني أيضا للتصويت إلى المرشح الإصلاحي، لأنه "مصمم على إزالة ظلال العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية".

ففي رسالة مصورة، أعلن روحاني دعمه لبزشكيان، وقال ملمحاً إلى فترة رئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي بحادث تحطم مروحيته، دون أن يذكره بالاسم "أطلب من الشعب الذي تحمل ثلاث سنوات من المشاكل والصعاب والتضخم والتصرفات اللاأخلاقية في الشوارع التصويت للمرشح الإصلاحي الوحيد".

العدل لكل القوميات

فيما شكر بزشكيان خاتمي، قائلا في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، "أشكر خاتمي على لطفه.. لكن عندما أسمع الثناء الذي يوجهونه لي، أشعر بعبء ثقيل".

كما شدد على أنه "لا يدعو إلا إلى العدل، وأن أكون مساعدا للمحرومين ما دام على قيد الحياة".

إلى ذلك، ذكّر بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما، بوجوب التعامل بعدل مع أي عرق أو قومية أو جنس أو أي أفكار أو معتقدات في إيران.

ودأب بزشكيان، الذي يتحدر من أصول تركية أذربيجانية، خلال حملاته الانتخابية على مغازلة الشعوب غير الفارسية في البلاد، حتى إنه تعرض لعدة هجمات وانتقادات بلغت درجة اتهامه بالانفصالية بسبب جذروه.

لكنه في المقابل، لقي دعماً كبيراً من قبل عدة وجوه إصلاحية بارزة، لعل أهمها خاتمي، فضلا عن وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف.

يذكر أنه إلى جانب المرشح الإصلاحي الوحيد، يتنافس في هذا الاستحقاق الذي سيعقد في 28 من الشهر الحالي، كل من سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين السابق، وعلي رضا زاكاني عمدة طهران، بالإضافة إلى محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، وأمير حسين غازي زاده هاشمي نائب الرئيس الراحل رئيسي، فضلا عن مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق، وجميعهم من المحافظين المتشددين.