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دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار

Senator Bernie Sanders attends the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY
الدمية التي تشبه بيرني ساندرز

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار

انتشرت على مواقع التواصل صورا لساندرز وهو يرتدي معطفاً ثقيلاً ويضع زوجاً من قفازات الصوف أثناء حضوره مراسم تنصيب بايدن

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واشنطن – رويترز

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ببعض خيوط الغزل وإبرة كروشيه وفكرة مستوحاة من إطلالة السياسي الأميركي بيرني ساندرز في مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، صنعت توبي كينج دمية من الصوف لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، وجمعت 40 ألف دولار للأعمال الخيرية.

وبدأت كينج العمل على دميتها بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لساندرز وهو يرتدي معطفاً ثقيلاً ويضع زوجا من قفازات الصوف لحماية نفسه من برودة الجو أثناء حضوره مراسم تنصيب بايدن.

ساندرز في حفل تنصيب بايدن
ساندرز في حفل تنصيب بايدن

وقالت كينج، وهي سيدة في السادسة والأربعين من عمرها من ولاية تكساس الأميركية، إنه في يوم التنصيب، وعندما وجدت أن إطلالة بيرني ساندرز غير الرسمية بدأت تلقى تفاعلاً على مواقع التواصل، فكّرت باستغلال هذا الأمر فحيكت سريعاً دمية تشبه السيناتور. وأضافت: "قمت بصنع الدمية خلال نحو سبع ساعات".

وقررت كينج فيما بعد أن تبيع الدمية على موقع "إيباي" للتجارة الإلكترونية لصالح جمعية "ميلز أون ويلز" الخيرية لتقديم الطعام للمحتاجين، بعد أن علمت من صديق أن ساندرز نفسه يبيع سترات عليها نفس الصورة لجمع الأموال لصالح الجمعية.

ساندرز في حفل تنصيب بايدن
2 صور ساندرز في حفل تنصيب بايدن
2 صور
ساندرز في حفل تنصيب بايدن
ساندرز في حفل تنصيب بايدن
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وقالت كينج إنه ساندرز "شخص غاية في التواضع، وأنا معجبة في سعيه الحقيقي لمساعدة الناس، إنه أمر ملهم للغاية".

وأوضحت كينج، التي خسر زوجها وظيفته بسبب وباء كوفيد-19، أنها تبيع الدمى لمساعدة عائلتها في توفير نفقاتها.

وأضافت: "واجهنا جميعاً أوقاتاً صعبة في 2020.. وبالنسبة لي، فإن أفضل شيء أقوم به هو أن أبدأ في محاولة مساعدة الآخرين. هذا الأمر يحدث فارقاً حقيقياً".

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