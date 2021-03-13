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رودي جولياني وروبرت داوني جونيور مرشحان لـ"أسوأ ممثل"

روبرت داوني جونيور ورودي جولياني
روبرت داوني جونيور ورودي جولياني

رودي جولياني وروبرت داوني جونيور مرشحان لـ"أسوأ ممثل"

رُشح داوني جونيور لجائزة "التوتة الذهبية" لأدائه دور البطولة في فيلم "دوليتل" الذي تدور أحداثه حول طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات

متابع الغاء المتابعة

لوس أنجلوس – رويترز

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أدرج نجم هوليوود روبرت داوني جونيور ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني على قائمة المرشحين يوم الجمعة لجائزة "التوتة الذهبية"، وهو حفل سنوي لما يعتبره المتابعون "أسوأ الأفلام والعروض على مدار العام".

رودي جولياني في فيلم بورات سابسيكونت موفييلم
رودي جولياني في فيلم بورات سابسيكونت موفييلم

ورُشح داوني جونيور لأسوأ ممثل لأدائه دور البطولة في فيلم "دوليتل"، الذي تدور أحداثه حول طبيب يمكنه التحدث إلى الحيوانات.

وحصل فيلم "دوليتل" من إنتاج شركة "يونيفرسال بيكتشرز" التابعة لشركة "كومكاست" على أكبر عدد من ترشيحات لـ"جائزة التوتة الذهبية" بإجمالي ستة ترشيحات بما في ذلك "أسوأ فيلم". وسيتنافس مع مسلسل بولندي عُرض على منصة نتفلكس وحصل أيضاً على ست ترشيحات.

ملصق فيلم دوليتل
ملصق فيلم دوليتل
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وتنافست أعمال أخرى على جائزة "أسوأ فيلم" من بينها فيلم "موسيقى" (ميوزيك) الذي أخرجته الموسيقية سيا حول فتاة مصابة بالتوحد، وفيلم "جزيرة الخيال" (فانتسي آيلاند) وهو مقتبس من مسلسل رعب تلفزيوني صدر عام 1977 بنفس العنوان.

من جهته رُشح جولياني على قائمة "التوتة الذهبية" لظهوره القصير في فيلم ساشا بارون كوهين الساخر "بورات سابسيكونت موفييلم". وتم تصوير رئيس البلدية السابق في غرفة فندق مع ممثلة تتظاهر بأنها مراسلة.

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