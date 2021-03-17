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تزوير ملايين الدولارات داخل جامعة بلغارية.. والمتهمان موظفان

In this photo provided by the Bulgarian Prosecutor's office on Tuesday, March 16, 2021 counterfeit money displayed on table at Bulgarian Prosecutor's office as officials stand near, in Sofia. Bulgarian authorities say they have seized high-quality forged banknotes produced at a printing office in a university in the Bulgarian capital. In a joint operation with U.S. Secret Service, Bulgarian police detained two people and seized a printing machine and equipment for printing money, along with large amounts of counterfeit U.S. dollar and euro notes. (AP Photo/ Bulgarian Prosecutor's office)
من الدولارات المزورة المضبوطة

تزوير ملايين الدولارات داخل جامعة بلغارية.. والمتهمان موظفان

الموقوفان هما رجل في الـ48 من العمر وامرأة في سن الـ54 عاماً كانا يعملان نهاراً في جامعة ويخوضان أنشطتهما غير القانونية بعد الدوام وخلال أيام العطلة

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صوفيا – فرانس برس

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أعلنت النيابة العامة والشرطة في بلغاريا توقيف موظفين في جامعة بلغارية لضلوعهما في تزوير عملات نقدية داخل مشغل سري في حرمها، وقدّرت قيمة المبالغ المزورة بملايين الدولارات.

وقد عثر المحققون الذين تعاونوا مع جهاز سري أميركي، على عشرات آلاف الأوراق النقدية بقيمة ظاهرية تبلغ أربعة ملايين دولار معدة للتصدير إلى أوكرانيا، وأخرى بقيمة 3.6 مليون يورو وجهتها بلدان أوروبية أخرى.

المكان حيث كان يتم تزوير العملات
المكان حيث كان يتم تزوير العملات

وقال مدير هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في بلغاريا لوبومير يانيف للصحافيين، إن هذا الاكتشاف "يدل على نشاط إجرامي واسع".

والموقوفان هما رجل في الـ48 من العمر وامرأة في سن الـ54 عاماً كانا يعملان نهاراً في جامعة ويخوضان أنشطتهما غير القانونية بعد الدوام وخلال أيام العطلة. وهما كانا يتقاضيان أموالاً توازي قيمتها 10% من إجمالي قيمة الأوراق النقدية المزورة التي ينتجانها والتي تبدو للوهلة الأولى "بجودة عالية نسبياً".

العملات المزورة المضبوطة
العملات المزورة المضبوطة
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ولم يكن لديهما أي سوابق قضائية في هذا المجال.

وقالت شرطة صوفيا، إنها لا تملك "أي أدلة تظهر أن المسؤولين عن الجامعة" التي لم يُكشف اسمها، "كانوا على علم" بوجود هذا المشغل لتزوير العملات داخل الحرم الجامعي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عمليات التزوير هذه هي من الأضخم من نوعها في تاريخ بلغاريا.

معدات التزوير
4 صور معدات التزوير
4 صور
معدات التزوير
معدات التزوير
من العملات المزورة المضبوطة
من العملات المزورة المضبوطة
من العملات المزورة المضبوطة
من العملات المزورة المضبوطة
من العملات المزورة المضبوطة
من العملات المزورة المضبوطة
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