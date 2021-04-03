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رفضت العودة للمنزل فأردى أسرتها.. مذبحة في مصر

إطلاق نار - آيستوك

رفضت العودة للمنزل فأردى أسرتها.. مذبحة في مصر

المتهم لاذ بالفرار بعدما أطلق النار وقتل شخصين وأصاب آخرين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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بسبب خلاف زوجي، أطلق شاب النيران على أسرة زوجته وأبنائه صباح اليوم السبت، ما أدى لمقتل ابنته وشقيقة زوجته وإصابة 3 آخرين، في إحدى قرى محافظة الفيوم، غرب مصر.

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التفاصيل

وكشفت التحريات وأقوال الشهود أن المتهم ذهب لمنزل أسرة زوجته لإعادتها بعدما تركت المنزل إثر خلافات بينهما، فنشبت مشاجرة على خلفية رفض الأسرة إعادتها.

ليفاجئ عمرو ناصر البالغ من العمر 35 عاماً، الجميع بإخراج سلاح ناري، مطلقاً النيران عشوائياً على جميع أفراد الأسرة.، قبل أن يلوذ بالفرار.

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

قتيلان و3 جرحى

وأسفر إطلاق النار عن مقتل شقيقة الزوجة، وطفلة مطلق النار الرضيعة التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، كما أصيب نجله البالغ من العمر 6 سنوات بطلق ناري بالساق.

كما أدى إطلاق النار العشوائي، إلى إصابة شقيقة زوجته الأخرى بإصابة خطرة في الوجه وحالتها حرجة، وإصابة والدة زوجته بالرقبة والظهر.

سبب الخلافات

إلى ذلك، كشفت التحريات أن سبب خلافات المتهم وزوجته يرجع لإدمانه المواد المخدرة، ودخوله أحد المصحات للعلاج وهروبه، ثم عودته للتعاطي مرة أخرى.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً حول منزل الأسرة، وكثفت جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة.

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