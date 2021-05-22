طائرة ترمب "الأيقونية" تخضع لعملية تجديد شاملة

تخضع طائرة الـ"بوينغ 757" الخاصة بدونالد ترمب، والتي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها قطب العقارات في 2016، لعملية تجديد، وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، وفق ما أعلن، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق.

وكتب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة في بيان: "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزاً لاجتماعات ترمب".

وأضاف: "يجري حالياً عملية تجديد كامل" للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، مؤكداً عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام.

وتابع ترمب: "عند الانتهاء (من عملية التجديد) ستكون (الطائرة) أفضل من أي وقت مضى، وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، من دون أن يأتي على ذكر أي حملة انتخابية جديدة.

وفي عام 2016، عقد ترمب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم "ترمب" باللون الذهبي ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.