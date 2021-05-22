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طائرة ترمب "الأيقونية" تخضع لعملية تجديد شاملة

2016-11-06T000000Z_501060031_S1AEULIRHPAA_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
طائرة ترمب الشهيرة
ترمب

طائرة ترمب "الأيقونية" تخضع لعملية تجديد شاملة

عملية تجديد الـ"بوينغ 757" تشمل المحركات وطلاء جسم الطائرة وغيرها.. ليتم استخدامها لاحقاً في "اجتماعات سياسية قادمة"

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واشنطن – فرانس برس

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تخضع طائرة الـ"بوينغ 757" الخاصة بدونالد ترمب، والتي كانت أداة مركزية في الحملة الرئاسية التي فاز بها قطب العقارات في 2016، لعملية تجديد، وسيتم استخدامها في الاجتماعات السياسية المقبلة، وفق ما أعلن، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق.

ترمب يخرج من طائرته في بالتيمور في 2016
ترمب يخرج من طائرته في بالتيمور في 2016

وكتب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة في بيان: "يتساءل الكثيرون عما حل بطائرة البوينغ 757 الرائعة، التي أصبحت رمزاً لاجتماعات ترمب".

وأضاف: "يجري حالياً عملية تجديد كامل" للطائرة، من المحركات إلى طلاء جسم الطائرة، مؤكداً عودتها إلى الخدمة قبل نهاية العام.

طائرة ترمب في مطار في الاباما في 2016
طائرة ترمب في مطار في الاباما في 2016
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وتابع ترمب: "عند الانتهاء (من عملية التجديد) ستكون (الطائرة) أفضل من أي وقت مضى، وستُستخدم من جديد للاجتماعات المستقبلية"، من دون أن يأتي على ذكر أي حملة انتخابية جديدة.

وفي عام 2016، عقد ترمب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

ووفق مراسم منظمة بدقة، كان الرئيس السابق ينزل من طائرته التي كتب عليها اسم "ترمب" باللون الذهبي ليتحدث إلى أنصاره، وكانت طائرته تظهر بوضوح في الخلفية.

ترمب داخل طائرته
2 صور ترمب داخل طائرته
2 صور
ترمب داخل طائرته
ترمب داخل طائرته
طائرة ترمب في مطار في كنتاكي في 2016
طائرة ترمب في مطار في كنتاكي في 2016
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