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9 توائم أنجبتهم أم مالية بخير.. ولا رقم قياسيا حتى الآن

A nurse walks inside a maternity ward where the newborn nonuplets are, at the private clinic of Ain Borja in Casablanca, Morocco May 5, 2021. REUTERS/Youssef Boudlal
ممرضة في مستشفى بالدار البيضاء تعتني بأحد التوائم

9 توائم أنجبتهم أم مالية بخير.. ولا رقم قياسيا حتى الآن

الأم وتوائمها بصحة جيدة.. لكنهم لن يغادروا المستشفى في المغرب قبل "شهرين"

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الرباط – فرانس برس

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تتمتع الأم المالية والتوائم التسعة الذين أنجبتهم قبل شهر في المغرب بصحة جيدة، لكنهم سيبقون تحت المراقبة خلال ما يقرب من "شهرين"، على ما أفاد مستشفى في الدار البيضاء شهد هذه العملية الاستثنائية.

وكانت حليمة سيسيه البالغة 25 من العمر عاماً والمتحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع مايو خمس بنات وأربعة صبيان، بعد نقلها نهاية مارس من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد.

ممرضة تعتني بأحد التوائم
ممرضة تعتني بأحد التوائم

وقال مدير الاتصالات في المجموعة المالكة لـ"مستشفى عين برجة" بالدار البيضاء عبد القدوس حفصي لوكالة "فرانس برس" إن التوائم التسعة لم يعودوا يتلقون أي مساعدة من أجهزة التنفس بعدما تخطوا مرحلة المخاطر التنفسية.

وأشار إلى أن الأطفال يتلقون الغذاء اللازم بواسطة أنبوب تغذية، وسجل وزنهم ارتفاعاً ملحوظاً إلى ما بين 800 غرام و1.4 كيلوغرام.

ممرضة تعتني بأحد التوائم
ممرضة تعتني بأحد التوائم

ولفت حفصي إلى أن الأم كان يمكن أن تترك المستشفى، لكنها اختارت البقاء بقرب أطفالها "لأسباب عاطفية".

غير أن العودة إلى مالي لن تحصل في القريب العاجل، "إذ يتعين الانتظار شهراً ونصف الشهر، أو حتى شهرين، ليتمكن الأطفال من مواجهة الحياة" بدون مساعدة طبية.

الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
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وفي الرابع من مايو، تجند فريق طبي من عشرة أطباء بمساعدة 25 شخصاً من العاملين في الأطقم الطبية، لإنجاز عملية التوليد القيصرية للأطفال التسعة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي على تحقيق هذه الولادة المتعددة رقماً قياسياً عالمياً حتى الآن.

ويعود الرقم القياسي المؤكد طبياً إلى العام 2009 حين أنجبت أميركية في سن الـ33 ثمانية أطفال دفعة واحدة.

الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
  • الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
  • الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
  • الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
3 صور
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
الأطفال في مستشفى في الدار البيضاء
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