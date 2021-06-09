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ملكة الجمال زوجة زعيم المافيا "إل تشابو" تقر بذنبها

FILE PHOTO: Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán, El Chapo, a la salida de una corte en Brooklyn, Nueva York, EEUU, 4 febrero 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
إيما كورونيل (أرشيفية)

ملكة الجمال زوجة زعيم المافيا "إل تشابو" تقر بذنبها

إيما كورونيل ستقر بأنها ساعدت زوجها خواكين غوسمان في إدارة مافيا "سينالوا" وبأنها عاونته في التحضير لعملية الفرار من سجن مكسيكي سنة 2015

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واشنطن – فرانس برس

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تستعد إيما كورونيل، زوجة بارون تجارة المخدرات المكسيكي "إل تشابو" والتي أوقفت في فبراير الماضي في مطار واشنطن والمتهمة بالضلوع في أنشطة عصابة زوجها، للإقرار بذنبها أمام المحكمة، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة "فرانس برس".

ولم يوضح المصدر ماهية التهم التي تعتزم ملكة الجمال السابقة، البالغة من العمر 31 عاماً والحائزة على الجنسيتين المكسيكية والأميركية، الإقرار بذنبها فيها.

إيما كورونيل بعد القبض عليها
إيما كورونيل بعد القبض عليها

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" التي كانت أول من كشف هذه المعلومة، أن كورونيل ستقر بأنها ساعدت زوجها خواكين غوسمان المعروف بـ"إل تشابو"، في إدارة مافيا "سينالوا"، وبأنها عاونته في التحضير لعملية الفرار من سجن مكسيكي سنة 2015.

وكان "إل تشابو" هرب من نفق بطول كيلومتر ونصف كيلومتر شقه من تحت دش الاستحمام في زنزانته، في عملية وجهَّت صفعة قوية للسلطات المكسيكية.

إيما كورونيل (أرشيفية)
إيما كورونيل (أرشيفية)

ومن المتوقع أن تبرم إيما كورونيل، التي أنجبت ابنتين توأما من "إل تشابو"، رسمياً اتفاق "الإقرار بالذنب" هذا خلال جلسة استماع أمام قاض في العاصمة الأميركية واشنطن غداً الخميس.

ومثل هذه الاتفاقات شائعة في النظام القضائي الأميركي، وهي تفضي عموما إلى تخفيف العقوبات عن المدانين. وتواجه إيما كورونيل في الأساس احتمال السجن حتى عشر سنوات.

رسم لإيما كورونيل خلال إحدى جلسات المحاكمة
رسم لإيما كورونيل خلال إحدى جلسات المحاكمة
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ولا ينص الاتفاق على أن "تتعاون" كورونيل مع المدعين العامين الأميركيين من خلال إعطائهم معلومات، كما الحال في قضايا كثيرة من هذا النوع، وفق "نيويورك تايمز".

ويقبع "إل تشابو" (64 عاماً) في السجن بعد الحكم عليه في يوليو 2019 بالحبس مدى الحياة، إثر محاكمة أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة في نيويورك. وهو يمضي محكوميته في سجن يخضع لحراسة مشددة في كولورادو.

وقد اعتُبر "إل تشابو" لسنوات طويلة، حتى تسليمه من السلطات المكسيكية إلى الولايات المتحدة سنة 2017، أقوى تاجر للمخدرات في العالم.

إيما كورونيل (أرشيفية)
إيما كورونيل (أرشيفية)
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