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1.5 مليون دولار مقابل خرطوشة للعبة "سوبر ماريو 64"

This handout image obtained July 11, 2021, courtesy of Heritage Auctions shows the Super Mario 64 Game Cartridge. A cartridge of Nintendo's classic video game Super Mario 64 set a world record on July 11, 2021, selling at auction for $1.56 million. The sale, the first ever of a game cartridge to surpass $1 million, came just two days after a sealed copy of The Legend of Zelda, made for the old Nintendo NES console, sold for a then-record of $870,000. Dallas-based Heritage Auctions, which handled both sales, has not identified the buyers.
خرطوشة لعبة "سوبر ماريو" التي بيعت مقابل 1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار مقابل خرطوشة للعبة "سوبر ماريو 64"

تعود خرطوشة "سوبر ماريو 64" هذه إلى العام 1996 وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية

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واشنطن – فرانس برس

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بيعت خرطوشة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" مخصصة لأجهزة "نينتندو 64"، في مزاد أمس الأحد مقابل 1.56 مليون دولار، وهو سعر قياسي جديد للعبة فيديو، بحسب دار "هيريتيج أوكشنز" الأميركية التي نظمت الحدث.

وأوضح إريك برادلي الناطق باسم الدار التي تتخذ مقراً لها في دالاس بولاية تكساس الأميركية لوكالة "فرانس برس": "هذه أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دولار".

وكانت "هيريتيج أوكشنز" حققت سعراً قياسياً أول الجمعة من خلال بيع خرطوشة للعبة الفيديو "أسطورة زلدا" (ذي ليجند أوف زيلدا) مُعدة لجهاز "نينتندو ان إي اس" القديم، في مقابل 870 ألف دولار.

خرطوشة لعبة "أسطورة زلدا" التي بيعت مقابل 870 ألف دولار
خرطوشة لعبة "أسطورة زلدا" التي بيعت مقابل 870 ألف دولار

وتعود خرطوشة "سوبر ماريو 64" هذه إلى العام 1996 وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.

وأشار إريك برادلي إلى أن "هذه النسخة الأولى المعروفة التي نالت علامة 9.8 إيه++" من شركة "واتا" المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تقوّم وضع الخراطيش، لافتاً إلى أن هذه العلامة "هي الأعلى التي يمكن لأي لعبة فيديو قديمة الحصول عليها".

من لعبة سوبر ماريو 64
من لعبة سوبر ماريو 64
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ويشكل السبّاك "ماريو" ذو الشارب والقبعة الحمراء إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو، وهو ساهم في النجاح العالمي لشركة "نينتدو".

وقد ظهرت الشخصية باسم "جامبمان" سنة 1981 في لعبة "دانكي كونغ"، قبل تسميتها "ماريو" سنة 1985.

وتحقق ألعاب الفيديو القديمة رواجاً متزايداً في السنوات الأخيرة. وفي إبريل الماضي، بيعت خرطوشة للعبة "سوبر ماريو بروس" مخصصة لأجهزة "نينتندو ان أي اس" تعود للعام 1986 مقابل 660 ألف دولار خلال مزاد نظمته أيضاً "هيريتيج أوكشنز".

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