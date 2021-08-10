خلال ساعات.. ميسي في باريس سان جيرمان

أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

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وكان عقد ميسي مع برشلونة انتهى في 30 يونيو الماضي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي ببقائه في صفوف النادي الكتالوني لعامين إضافيين، لكنهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال دون اعتماد الاتفاق رسمياً.

وكشفت الصحف الفرنسية أن سان جيرمان تقدم بعرض قيمته لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

ولقيت إمكانية انتقال ميسي إلى صفوف سان جيرمان إشادة كبيرة من مختلف المسؤولين والمدربين في الدوري الفرنسي، وقال مواطنه خورخي سامباولي مدرب مرسيليا: لقد كسبت كرة القدم الفرنسية كثيرا في المواسم الأخيرة. اللعب ضد ميسي سيشكل حافزا إضافيا لنا.

وبحثت الصحف الفرنسية عن برنامج مباريات سان جيرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها ميسي في صفوفه، والتي قد تكون ضد رين في 29 أغسطس، أو ضد كليرمون في 12 سبتمبر بعد العودة من المباريات الدولية.