.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد انتشار شائعة وفاته.. زوجة مؤمن زكريا ترد غاضبة

  • الخط
مؤمن زكريا في المستشفى (صورة من مواقع التواصل)

بعد انتشار شائعة وفاته.. زوجة مؤمن زكريا ترد غاضبة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي، مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بشكل واسع، وهو ما كذبته زوجته مؤكدة أن هذه الشائعات تؤثر على نفسية اللاعب وعائلته.

هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير الأخيرة هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير

من جانبها، كتبت زوجة اللاعب السابق، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدال ما تساعدونا بالدعاء بتدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تلفونات للتأكد من صحة الخبر.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

منع من السفر

وكان عماد متعب قد كشف في وقت سابق، عن منع مؤمن زكريا من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل تلقي العلاج الخاص به، بسبب عدم حصوله على تأشيرة السفر. وقال في تصريحات تلفزيونية: "هناك مشكلة تواجه مؤمن زكريا وتمنعه من السفر إلى لندن لاستكمال علاجه، وهو يحتاج إلى استخراج تأشيرة من أجل السفر وأناشد المسؤولين لتسهيل الإجراءات على اللاعب، خاصة أنه تواصل مع طبيب مختص في هذا المرض هناك".

هذا ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
تحارب الإرهاب.. مناطيد أميركية قتالية بمفاهيم القرن 21 تحارب الإرهاب.. مناطيد أميركية قتالية بمفاهيم القرن 21
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
لقطات صادمة لما تركه وراءه إعصار شاهين..11 قضوا في عمان لقطات صادمة لما تركه وراءه إعصار شاهين..11 قضوا في عمان
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد