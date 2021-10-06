بعد انتشار شائعة وفاته.. زوجة مؤمن زكريا ترد غاضبة

انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي، مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بشكل واسع، وهو ما كذبته زوجته مؤكدة أن هذه الشائعات تؤثر على نفسية اللاعب وعائلته.

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من جانبها، كتبت زوجة اللاعب السابق، عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدال ما تساعدونا بالدعاء بتدمروا نفسيتنا ليه.. اللي نزل الخبر ده عمل قلق للناس كلها.. طول اليوم تلفونات للتأكد من صحة الخبر.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

منع من السفر

وكان عماد متعب قد كشف في وقت سابق، عن منع مؤمن زكريا من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل تلقي العلاج الخاص به، بسبب عدم حصوله على تأشيرة السفر. وقال في تصريحات تلفزيونية: "هناك مشكلة تواجه مؤمن زكريا وتمنعه من السفر إلى لندن لاستكمال علاجه، وهو يحتاج إلى استخراج تأشيرة من أجل السفر وأناشد المسؤولين لتسهيل الإجراءات على اللاعب، خاصة أنه تواصل مع طبيب مختص في هذا المرض هناك".

هذا ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.