محمد صلاح.. أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي.. هل أغفلوا قيمته؟!

لا شك أن اللاعب الدولي محمد صلاح بات اليوم وهو في الـ 29 من عمره فقط أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

لكن رغم ذلك يرى بعض الخبراء أنه ما زال ينظر إليه بشكل أقل تقديرا من قيمته الحقيقية!.

مادة اعلانية

فوفقًا للخبير الرائد في عالم الرياضة سايمون برونديش، تؤكد الإحصائيات هذا الأمر، مستشهدا بقصة المهاجم الفرنسي تييري هنري.

ففي عام 1999 ، انتقل هذا الفرنسي المتهور من يوفنتوس إلى أرسنال، وعلى مدى السنوات الثماني التالية، حفر هنري اسمه كواحد من أكثر المهاجمين إثارة للخوف في تاريخ اللعبة، مشكلاً جوهرة في تاج فريق أرسنال خلال موسم 2003-2004، بحسب برونديش.

على طريق هنري

وتابع الخبير قائلا في مقابلة مع سي أن أن: "بعد ثمانية عشر عامًا، اتبع صلاح نفس طريق هنري في مبادلة إيطاليا بإنجلترا- منتقلا هذه المرة إلى ليفربول.

كما أضاف أن اللاعب المصري سجل أكثر من 100 هدف في أربعة مواسم فقط منذ انتقاله من روما، وقاد الفريق نحو التميز في دوري أبطال أوروبا عام 2019، كما قاده للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود في العام التالي.

إلى ذلك، أكد أن هذا العدد من الأهداف مثير فعلا للإعجاب لاسيما وأن صلاح عادة ما يلعب من مراكز واسعة، وليس كمهاجم مركزي مثل روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي.

وختم برونديش معتبرا أن "محمد صلاح لاعب غير مسبوق في الدوري الإنجليزي الممتاز!"