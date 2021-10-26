من بنس لـ8 ملايين دولار.. مزاد على أول طابع بريد بالعالم

قالت صالة سوذبيز للمزادات اليوم الثلاثاء، إنها ستعرض نموذجاً لأول طابع بريد في العالم، ويُطلق عليه اسم "بيني بلاك"، بسعر تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار.

وقالت سوذبيز، التي ستعرض الطابع في "مزاد الكنوز" يوم 7 ديسمبر المقبل، إن تاريخ هذا الطابع يرجع لعام 1840 وهو "أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه".

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والطابع اللاصق، الذي يحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا وثمنه كان حينها بنسا واحدا، مرفقا بوثيقة مؤرخة يوم 10 ابريل 1840، من أرشيف روبرت والاس وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية.

وطُرح الطابع البريدي في بريطانيا بسعر موحد منذ 8 مايو 1840. قبل ذلك كان المتلقي يدفع التكلفة البريدية.

وقال هنري هاوس مدير مبيعات الكنوز بصالة سوذبيز في بيان: "هذا هو أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع".

والطابع واحد من ثلاثة طوابع "بني بلاك" يُعتقد أنها لا تزال موجودة حتى الآن من أول نسخة مطبوعة. والطابعان الآخران موجودان ضمن مجموعة "متحف البريد البريطاني".