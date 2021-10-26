.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من بنس لـ8 ملايين دولار.. مزاد على أول طابع بريد بالعالم

  • الخط
رئيسية the World's first postage stamp, a Penny Black, is seen on display ahead of auction at Sotheby's in London, Britain, October 19, 2021. Picture taken October 19, 2021. REUTERS/Hannah McKay
طابع "بيني بلاك" التاريخي

من بنس لـ8 ملايين دولار.. مزاد على أول طابع بريد بالعالم

قبل اعتماد هذا الطابع اللاصق، الذي يحمل صورة الملكة فيكتوريا، كان على متلقي الرسالة دفع تكاليف البريد

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت صالة سوذبيز للمزادات اليوم الثلاثاء، إنها ستعرض نموذجاً لأول طابع بريد في العالم، ويُطلق عليه اسم "بيني بلاك"، بسعر تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار.

طابع "بيني بلاك" التاريخي
طابع "بيني بلاك" التاريخي

وقالت سوذبيز، التي ستعرض الطابع في "مزاد الكنوز" يوم 7 ديسمبر المقبل، إن تاريخ هذا الطابع يرجع لعام 1840 وهو "أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه".

والطابع اللاصق، الذي يحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا وثمنه كان حينها بنسا واحدا، مرفقا بوثيقة مؤرخة يوم 10 ابريل 1840، من أرشيف روبرت والاس وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد البريطانية.

طابع "بيني بلاك" التاريخي
طابع "بيني بلاك" التاريخي
تفاصيل الفخ من هنا.. تطبيق للعبة شهيرة يتسلل لحسابك البنكي الأخيرة تفاصيل الفخ من هنا.. تطبيق للعبة شهيرة يتسلل لحسابك البنكي

وطُرح الطابع البريدي في بريطانيا بسعر موحد منذ 8 مايو 1840. قبل ذلك كان المتلقي يدفع التكلفة البريدية.

وقال هنري هاوس مدير مبيعات الكنوز بصالة سوذبيز في بيان: "هذا هو أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع".

والطابع واحد من ثلاثة طوابع "بني بلاك" يُعتقد أنها لا تزال موجودة حتى الآن من أول نسخة مطبوعة. والطابعان الآخران موجودان ضمن مجموعة "متحف البريد البريطاني".

طابع
  • طابع
  • طابع "بيني بلاك" التاريخي
2 صور
طابع
طابع
طابع "بيني بلاك" التاريخي
طابع "بيني بلاك" التاريخي
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد