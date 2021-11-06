سمكتا قرش تهجمان على سبّاح في أستراليا.. وفقدان أثره

تبحث خدمات الإنقاذ في غرب أستراليا عن رجل تعرض لهجوم من عدة أسماك قرش.

وشاهد مراهقان على متن قارب هجوم أسماك قرش في شاطئ بورت بضاحية نورث فريمانتل في بيرث صباح اليوم السبت، ونبها السباحين الآخرين للخروج من البحر واستدعيا خدمات الطوارئ.

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ولم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد أسماك القرش المشاركة في الهجوم، لكن القائم بأعمال مفتش شرطة أستراليا الغربية، تروي دوغلاس، قال إنه "من الواضح أنه قرش واحد على الأقل".

وقالت بعض التقارير نقلاً عن شهود عيان إن الهجوم شمل سمكة قرش بيضاء وسمكة قرش من نوع النمر.

وقال دوغلاس إن الرجل الذي هاجمه القرش بالغ من العمر 57 عاماً وهو معتاد على ارتياد الشاطئ.

وأضاف أن البحث سيستمر لأطول فترة ممكنة اليوم السبت وسيستأنف عند بزوغ فجر الأحد، إذا لم يتم العثور عليه.

وأشاد دوغلاس بالمراهقين لبذلهما "مجهوداً رائعاً" واستجابتهما السريعة من خلال تنبيه خدمات الطوارئ وتوفير المعلومات للمساعدة في البحث.

وتجوب عدة زوارق ومروحيتان المنطقة بحثاً عن الرجل، بينما تم إغلاق جميع الشواطئ في المنطقة.

وذكرت جمعية "تارونغا كونسرفيشن سوسايتي أستراليا" أن شخصين قُتلا في هجمات لأسماك قرش في أستراليا هذا العام.

وكان أحدث هجوم قاتل لأسماك القرش شهدته أستراليا في 5 سبتمبر الماضي في ولاية نيو ساوث ويلز على الساحل الشرقي.

وفي حال تأكيد حادثة اليوم، فإنها ستشكل الهجوم الـ18 من أسماك قرش في أستراليا هذا العام.