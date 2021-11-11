أفضل 5 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعرف إليها

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز من أهم المسابقات التي تقام على مستوى الأندية الكروية حول العالم، ما يجعله الأكثر مشاهدة.

فقد انطلق هذا الدوري الذي تأسس عام 1992 في شهر أغسطس وينتهي في مايو، ويتكون من 20 فريقاً، حيث يلعب كل فريق 38 مباراة ليصبح المجموع 380 مباراة في الموسم الواحد.

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وهناك خمسة أندية هي الأفضل والأكثر تتويجاً عبر التاريخ كما يلي:

نادي مانشستر يونايتد

يُعد مانشستر يونايتد أكثر أندية إنجلترا تفوقاً، ويحظى هذا النادي المعروف بلقب "الشياطين الحمر" بشعبية كبيرة نظراً لألقابه وإنجازاته على الصعيدين المحلي والقاري.

كذلك، يتربّع النادي على عرش أكثر الأندية تتويجاً بالدوري الإنجليزي، حيث حقّق لقب بطولة الدوري الإنجليزي 20 مرة، 13 منها بعد عام 1992، وكان قد حقق اللقب 3 مرات متتالية من عام 2007 إلى عام 2009.

وتمكّن النادي أيضاً من الفوز بالعديد من الدوريات المهمة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وغير ذلك.

ليفربول

ويلي مانشستر يونايتد، نادي ليفربول الذي يُعرف باسم "الريدز" من قِبل مشجعيه ومحبيه، نظراً لاشتهاره باللون الأحمر.

وحقّق النادي رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي ليأتي في المرتبة الثانية بعد مانشستر يونايتد، كونه نال لقب الدوري الإنجليزي 19 مرة.

كذلك، حاز ليفربول العديد من الألقاب، بما في ذلك فوزه بلقب دوري الأبطال 6 مرات، فضلاً عن فوزه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي، وأيضاً لقب كأس السوبر الأوروبي.

هذا ويجدر بالذكر أنه وفقاً لتقرير مجلة فوربس تم تصنيف نادي ليفربول في المرتبة العاشرة ضمن قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم في العالم.

أرسنال

إلى ذلك، يأتي في المرتبة الثالثة نادي أرسنال الملقّب بنادي "المدفعجية" والذي يقع في مدينة هولوواي شمال العاصمة البريطانية لندن.

ويُعد أرسنال من أهم الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز كونه حصل على اللقب 13 مرة.

يذكر أنه تأسس في عام 1886 ولديه قاعدة جماهرية كبيرة في شتى أنحاء العالم، وحقّق العديد من البطولات والإنجازات، حيث أصبح في عام 2006 أول نادٍ لندني يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي 14 مرة، وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة.

مانشستر سيتي

وفي المرتبة الرابعة يقع نادي مانشستر سيتي، الذي مرّ بالعديد من المراحل خلال مسيرته حتى جاء الوقت الذي يصبح فيه أحد كبار الأندية على مستوى القارة الأوروبية.

كما، يُعتبر مانشستر سيتي من نوادي أوروبا الأعلى قيمة، فقد حصد هذا النادي الإنجليزي الشهير ألقاب وبطولات عدّة على المستوى المحلي، بما في ذلك فوزه بلقب الدوري الإنجليزي 7 مرات.

ويتميز النادي بأنه أول فريق إنجليزي يحقق الثلاثية التاريخية خلال موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية، والتي تشمل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضاً كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تشيلسي

وأخيراً يتربع نادي تشيلسي، الذي فاز بالدوري الإنجليزي 6 مرات ليُصنّف بذلك ضمن قائمة أفضل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك يُعد النادي اللندني الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه أحد الفرق الأربعة والفريق البريطاني الوحيد الذي أحرز ألقاب البطولات الأوروبية الثلاث الكبرى.

وكانت مجلة فوربس صنفته في المركز السابع ضمن قائمة أغنى نادٍ في العالم، ويشتهر بلقب البلوز (The Blues) نسبةً إلى قميص الفريق الأساسي الذي يحمل اللون الأزرق.

جدير بالذكر أن أفضل أندية الدوري الإنجليزي لا تقتصر على الأسماء التي ذكرناها أعلاه فقط، بل هناك أيضاً العديد من الأندية الأُخرى المتألقة، مثل نادي إيفرتون، وأستون فيلا، وسندرلاند.