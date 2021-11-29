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"فاكسين" كـ"كلمة عام 2021" في أشهر قاموس أميركي

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Vaccine - word definition close-up stock photo
(تعبيرية)
لقاح كورونا

"فاكسين" كـ"كلمة عام 2021" في أشهر قاموس أميركي

"ميريام وبستر": كلمة لقاح عنت أكثر بكثير من الطب عام 2021، فهي رمزت إلى إمكان العودة إلى حياة ما قبل الجائحة، لكنها كانت أيضاً محور مناقشات تتعلق بالخيارات الشخصية والانتماء السياسي

واشنطن – فرانس برس

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اختار قاموس "ميريام وبستر" الأميركي الشهير كلمة "فاكسين" (لقاح بالإنجليزية) كلمة عام 2021 كونها "تحوّلت من مجرد علاج رئيسي لجائحة كوفيد-19 إلى حجة سياسية ومصدر للانقسام"، بحسب القاموس.

قاموس "ميريام وبستر"
قاموس "ميريام وبستر"

وعلّل القاموس في بيان قراره، معتبراً أن "قلّة هي الكلمات التي تستطيع التعبير عن كثير من الأمور التي تحدث في فترة معينة من الزمن".

وأضاف أن "كلمة لقاح عنت أكثر بكثير من الطب عام 2021. فهي رمزت في نظر كثيرين إلى إمكان العودة إلى حياة ما قبل الجائحة، لكنها كانت أيضاً محور مناقشات تتعلق بالخيارات الشخصية والانتماء السياسي والأنظمة المهنية والسلامة في المدارس وعدم المساواة في الصحة وغير ذلك الكثير".

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وأوضح القاموس أيضاً أن "استخدام لقاح يثير استجابة مناعية بطريقة جديدة كلياً دفع ميريام وبستر لمراجعة تعريفه للكلمة وتوسيعه" في مايو/أيار الماضي، وذلك في إشارة للقاحي فايزر ومودرنا المضادين لكورونا اللذين يعتمدان تقنية جديدة لتحفيز الاستجابة المناعية.

وزادت عمليات البحث على الإنترنت عن كلمة "لقاح" بنسبة 601% بين عامي 2020 و2021، وبنسبة 1048% بين عامي 2019 و2021.

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