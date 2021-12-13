صورة قديمة تقطع 200 كيلومتر مدفوعة برياح أعاصير أميركا

اجتازت صورة عائلية، عصفت بها مساء الجمعة الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة، أكثر من 200 كيلومتر بدفع من الرياح العاتية، وفق ما أوردت شابة أميركية عبر الإنترنت.

ولدى خروجها من المنزل صباح السبت في مدينة نيو ألباني بولاية إنديانا، وقع نظر كاتي بوستن على صورة صغيرة بالأبيض والأسود كانت ملتصقة على نافذة سيارتها.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o — Katie Posten (@katieposten) December 11, 2021

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وتظهر الصورة امرأة بفستان مخطط تحمل طفلاً، وعلى خلف الصورة كتبت عبارة "غيرتي سواتزل وجي دي سواتزل، 1942"، ما يدل إلى أنها لقطة عائلية قديمة.

ونشرت بوستن الصورة عبر حسابيها على "فيسبوك" و"تويتر"، أملاً في العثور على أصحابها. وتم تشارك المنشور على نطاق واسع عبر الإنترنت، ما سمح لها بالتواصل مع عائلة في مدينة دوسن سبرينغز في ولاية كنتاكي التي ألحقت بها الأعاصير أضراراً فادحة.



كاتي بوستن التي عثرت على الصورة كول سواتزل الذي أكد أن الصور تعود لأجداده

وتعرّف أحد أفراد عائلة سواتزل على الصورة والشخصين الموجودين فيها. وكتب كول سواتزل عبر "فيسبوك": "يا للروعة. إنه لأمر مذهل أن تكون هذه الصورة قطعت هذه المسافةَ الطويلة. هذان الشخصان هما جَدّا والدي. ومصدر الصورة دوسن سبرينغز بولاية كنتاكي".

وتفصل 210 كيلومترات على خط مستقيم بين دوسن سبرينغز ونيو ألباني الواقعتين في ولايتين مختلفتين.

وأبدت كاتي بوستن نيتها إعادة الصورة إلى عائلة سواتزل.