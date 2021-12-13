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"لا أشباح" في "المقر المسكون" لرئيس وزراء اليابان

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كيشيدا يخرج من مقر رئاسة الحكومة في طوكيو اليوم

"لا أشباح" في "المقر المسكون" لرئيس وزراء اليابان

فوميو كيشيدا اليوم أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي

طوكيو – فرانس برس

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين، أنه ينام نوماً عميقاً بعدما أصبح أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الذي يُشاع بأنه مسكون بالأشباح.

المقر الزجاجي الجديد لرئاسة الحكومة إلى جنب المقر الحجري التاريخي
المقر الزجاجي الجديد لرئاسة الحكومة إلى جنب المقر الحجري التاريخي

وبقي المقر الموجود في وسط طوكيو شاغراً خلال ولايات رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي.

في العام 1936، كان المقرّ مسرحاً لمحاولة انقلاب اغتيل على إثرها مسؤولون كبار من بينهم وزير مال، على يد ضباط شباب في الجيش الإمبراطوري الياباني.

صورة لفجوة أحدثتها طلقة نارية في أحد جدران المقر خلال احداث 1936 لم يتم سدها رغم ترميم المقر
صورة لفجوة أحدثتها طلقة نارية في أحد جدران المقر خلال احداث 1936 لم يتم سدها رغم ترميم المقر
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وسرت شائعات بأن أشباح أشخاص متورّطين في العملية سكنت في ممرات المقر، لكن كيشيدا أعلن الاثنين، أنه كان يشعر بالارتياح بعد أولى الليالي التي أمضاها في المبنى.

وقال كيشيدا لصحافيين سألوه عما إذا لمح أياً من الأشباح التي يُشاع عنها في المبنى: "نمت جيداً أمس"، مضيفا "لم أرها بعد".

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