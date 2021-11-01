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اليابان.. كيشيدا يعلن فوزه بعد انتخابات "صعبة للغاية"

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Japan's Prime Minister and ruling Liberal Democratic Party leader Fumio Kishida smiles as he joins a live interview with news channels individually after Japan's general election, at the party headquarters, in Tokyo, Japan, October 31, 2021. Behrouz Mehri/Pool via REUTERS
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
اقتصاد اليابان

اليابان.. كيشيدا يعلن فوزه بعد انتخابات "صعبة للغاية"

رئيس الوزراء الياباني: الانتخابات عكست رغبة الناس بأن تقود حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو البلاد

طوكيو – فرانس برس

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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، فوزه بعدما قاد ائتلافه الحاكم لنيل غالبية قوية في البرلمان الياباني.

فرز الأصوات في الانتخابات النيابية باليابان
فرز الأصوات في الانتخابات النيابية باليابان

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقال كيشيدا: "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكنها عكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".

أحد مراكز الاقتراع في طوكيو
أحد مراكز الاقتراع في طوكيو
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وتابع "حصلنا على 261 مقعداً ثميناً للحزب الليبرالي الديمقراطي". يذكر أن الائتلاف كان يسيطر، قبل هذه الانتخابات، على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من2% بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية وباء كورونا إلى الإنفاق الدفاعي.

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