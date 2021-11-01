اليابان.. كيشيدا يعلن فوزه بعد انتخابات "صعبة للغاية"

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، فوزه بعدما قاد ائتلافه الحاكم لنيل غالبية قوية في البرلمان الياباني.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" بـ293 من مقاعد مجلس النواب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

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وقال كيشيدا: "كانت انتخابات صعبة للغاية، لكنها عكست رغبة الناس، إذ يريدون بأن نؤسس مستقبل هذا البلد في ظل حكومة مكونة من ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".

وتابع "حصلنا على 261 مقعداً ثميناً للحزب الليبرالي الديمقراطي". يذكر أن الائتلاف كان يسيطر، قبل هذه الانتخابات، على 305 مقاعد في البرلمان، 276 منها للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وارتفع مؤشر "نيكاي" بأكثر من2% بعد ورود الأنباء عن النتيجة التي ستتيح للتكتل الحاكم إقرار قوانين بشأن مسائل تتراوح من خطط تحفيز الاقتصاد على خلفية وباء كورونا إلى الإنفاق الدفاعي.