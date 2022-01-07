والدة دجوكوفيتش غاضبة "ابني رمي كسجين في مكان فظيع"

تستمر ردود الفعل والتصريحات المتعلقة بإلغاء تأشيرة نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الصربي المصنف أول عالمياً في بطولة أستراليا المفتوحة، لعدم حصوله على اللقاح المضاد لكورونا، وهذه المرة من والدته ديانا التي قالت إن السلطات الأسترالية تعامل ابنها كسجين.

فقد عبرت والدته عن شعورها بالفزع منذ احتجازه، مشيرة إلى أن الأمر "ليس عادلا.. وغير انساني"، على حد وصفها.

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وقالت إن "نوفاك محتجز في مكان فظيع، مكان إقامته الحالي ليس سوى فندق صغير مخصص للمهاجرين"، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

فندق سيئ السمعة

وكان دجوكوفيتش احتجز في أحد فنادق ملبورن منذ أن منعته السلطات، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من دخول البلاد، لعدم حصوله على اللقاح المضاد لكورونا.

وكان فندق بارك في ملبورن حيث احتُجز دجوكوفيتش، تعرض لانتقادات دولية باعتباره "حاضنة" للمرض قبل أشهر من إقامته هناك. ووصف مقال نُشر في صحيفة "الغارديان" في أكتوبر 2021، مشهدا يتشارك فيه اللاجئون وطالبو اللجوء في مطبخ مشترك، حيث أغلقت النوافذ في المبنى، مما يعني إعادة تدوير الهواء، إذ أصيب أكثر من 20 شخصا أي حوالي نصف المقيمين هناك بفيروس كورونا.

يعارض أخذ اللقاح

وكانت سلطات الحدود ألغت تأشيرة دجكوفيتش وحرمته من الدخول للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بعد إجباره على الانتظار لعدة ساعات في مطار ملبورن، علما أن تقارير كانت أفادت أنه حصل على إعفاء يمنح للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

يذكر أن النجم الصربي كان أعلن صراحة في السابق أنه يعارض فرض تلقي اللقاح بالقوة على الناس عامة، معتبرا أن هذا الأمر قرار شخصي أو حرية فردية.

وخلال الأشهر الماضية أثيرت الكثير من الانتقادات ضد اللاعب الموهوب والسلطات الأسترالية على السواء، بعد أن أعلن الأول أنه سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، علما أنه من غير المطعمين. إذ انتقد رياضيون محليون ما اعتبروه استنسابية الدولة في التعامل مع بعض المشاهير في مسألة التطعيم، علما أن القوانين واضحة وهي تمنع دخول أي شخص البلاد ما لم يتلق لقاح كورونا!

يذكر أن أستراليا كانت فرضت قيودًا صارمة للحد من انتشار عدوى كوفيد -19، من الأقنعة إلى عمليات الإغلاق إلى تفويضات اللقاح، طوال فترة الوباء، التي لا تزال مستمرة مع ظهور متحورات جديدة