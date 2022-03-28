بالصور.. مسابقة لاختيار "أجمل كلب" في ليبيا

اجتمع العشرات من مربي الكلاب، نهاية الأسبوع المنقضي، في المدينة العتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، في مسابقة فريدة لاختيار أجمل كلب، هي الأولى من نوعها في البلاد، استقطبت العديد من المشاهدين الذين حضروا للاستمتاع والترفيه، بعيدا عن الصراع والتنافس السياسي الحاصل في بلادهم.

ودخلت الكلاب من سلالة الألماني "الجيرمن شيبرد" (الراعي الألماني)، في منافسة للحصول على لقب الأجمل والأفضل، وقاموا بعرض فرجوي داخل ملعب وعلى حلبة معشبة أمام حضور جماهيري لافت ولجنة تحكيم متخصصة، قامت باختيار الكلاب الفائزة بعد تقييمها بناء على التكوين الجسمي والعضلي وطول الشعر، وكذلك من ناحية الجمال والرشاقة واللياقة البدنية.





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كما منحت الكلاب الفائزة لمربيها كؤوسا وقلادات وشهادات تشجيع، حيث اعتبر المشرفون على هذه البطولة، أن هذه المسابقة المخصصة لكلاب "الجيرمن شيرد"، جاءت لتسليط الضوء على نشاط مربي هذه الكلاب وتحفيزهم وتشجيعهم، خاصة أن هذه السلالة تحظى بشعبية كبيرة في ليبيا.

ورغم أن هذه المسابقة مخصصة للكلاب، فقد أحضر عدد من الجمهور حيوانات أخرى، حيث تم رصد حضور نمور وأسود، للاستعراض وتحقيق الفرجة، وتم التقاط الصور التذكارية معها.





وهذه الأنواع من المسابقات الفريدة، ليست غريبة على ليبيا، التي نظمت قبل شهر مسابقة لاختيار ملكة جمال الدجاج، شارك فيها العشرات من مربي الدجاج من سلالات مختلفة.

وقبلها بسنوات، أقامت ليبيا مسابقة لاختيار ملكة جمال الأغنام، تنافس فيها نحو 300 رأس غنم من أفضل السلالات الموجودة ومن كافة مدن البلاد، لكن الاختيار وقع في النهاية على 3 أغنام فقط، استطاعت لفت الانتباه لجمالها وشكلها ونظافتها.