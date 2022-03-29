دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل ميشلان للمطاعم
الدليل الأشهر لتصنيف المطاعم بدأ جولاته في الإمارة بحثاً عن مؤسسات مميزة ليمنحها نجومه الثمينة
قالت مجموعة ميشلان اليوم الثلاثاء إن دبي ستصبح الوجهة الأولى في الشرق الأوسط التي تنضم إلى مجموعتها المختارة من المطاعم في "دليل ميشلان" ذي الشهرة العالمية.
وقال جويندال بولينيك، المدير الدولي لـ"دليل ميشلان"، في بيان: "فريق المفتشين لدينا موجود بالفعل في الميدان، من أجل إعداد المجموعة الأولى من المطاعم، والتي سيُكشف النقاب عنها في يونيو" المقبل.
وأضاف: "سنعرض أفضل ما في فن الطهي بدبي، لنعكس ليس فقط التطور الذي تشتهر به المدينة، ولكن أيضاً التنوع الكبير في المأكولات التي يوفرها موقع المدينة وتاريخها".
وإلى جانب تصنيفات النجوم المرغوبة بشدة، سيشمل الاختيار أيضاً فئة "بيب غورمان" الشهيرة، وهي جائزة تُمنح للمؤسسات التي تقدم وجبات ذات قيمة جيدة بأسعار مقبولة.
و"دليل ميشلان"، الذي أعدته شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات في بداية القرن العشرين كرفيق مفيد أثناء السفر، أحد أكثر التصنيفات العالمية تأثيراً بالنسبة للمطاعم والفنادق.
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