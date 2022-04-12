شاهد الممثل الأميركي ستيفن سيغال يصف بوتين بزعيم العالم العظيم

أعلن نجم أفلام هوليوود السابق، وهو الممثل الأميركي وكاتب السيناريو والمنتج، ستيفن سيغال، دعمه لصديقه "زعيم العالم العظيم"، مشيراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعبارة التي قالها حين حضر مساء الأحد الماضي وليمة أقاموها له لمناسبة عيد ميلاده السبعين في أحد مطاعم موسكو.

ضمت الوليمة عدداً من حلفاء بوتين، بينهم Margarita Simonyan رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية الحكومية، كما Vladimir Solovyov مقدم البرامج التلفزيونية "الخاضع مثلها لعقوبات دولية" وفقا لما قرأت "العربية.نت" بخبر نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في موقعها اليوم الثلاثاء، ونقلت فيه قول Steven Seagal للحاضرين: "أنتم عائلتي وأصدقائي، وأنا أحبكم جميعاً، ونحن نقف معاً في السراء والضراء" وفق تعبيره في الفيديو المعروض أدناه.

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في الوقت نفسه، كان متظاهرون من الطليان المؤيدين لأوكرانيا، يستهدفون فيلا يملكها فلاديمير سولوفيوف عند ضفة بحيرة Como الشهيرة في الشمال الإيطالي، وأضرموا نارا في أجزاء منها، وكتبوا "قاتل" إضافةً إلى "لا للحرب" على حائط فيها "ثم سكبوا طلاء أحمر اللون في حمام السباحة" على حد ما في خبر الصحيفة.

والمعروف عن سيغال الذي منحه بوتين في 2016 جواز سفر روسيا، أنه يعتبر نفسه أحد أكثر الموالين له، وأشاد به مراراً كزميل له بفنون القتال، ووصفه في إحدى المرات بأنه "أحد أعظم قادة العالم، إن لم يكن أعظمهم على قيد الحياة اليوم" بحسب تعبيره لشبكة Fox News التلفزيونية الأميركية في أواخر فبراير الماضي، حيث اعتبر الأوكران والروس "أسرة واحدة" وعبر عن اعتقاده بوجود "كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين" كما قال.