حرائق تطال نحو 200 مبنى في سيبيريا وتوقع قتلى
حرائق عدة تندلع في جنوب #سيبيريا في #روسيا وتطال حوالي 200 مبنى وتودي بحياة خمسة أشخاص
اندلعت حرائق عدة في جنوب سيبيريا في روسيا طالت حوالي 200 مبنى وأودت بحياة خمسة أشخاص، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت.
وقالت الوزارة المحلية لحالات الطوارئ عبر تطبيق "تلغرام" إن الحرائق في كراسنويارسك اجتاحت أكثر من 16 منطقة مأهولة وطالت حوالي 200 مبنى وملاعب أطفال.
وتسببت الحرائق بمقتل خمسة أشخاص حتى الآن.
ووصفت السلطات الوضع بأنه "صعب" وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة. وقالت إن نحو 300 عنصر و90 آلية يشاركون في جهود مكافحة الحرائق.
وأضافت الوزارة أن "إخماد الحرائق معقّد بسبب الأحوال الجوية مع رياح عنيفة تسرّع تمدد النيران وتمنع إخمادها".
وتجتاح حرائق غير مسبوقة منذ سنوات سيبيريا.
وفي العام 2021، تسببت حرائق خصوصاً في شرق سيبيريا بانبعاث 16 مليون طنّ من الكربون (وهي رابع أكبر كمية منذ بدء قياس هذه الكميات العام 2003)، وفق ما جاء في التقرير السنوي حول المناخ الأوروبي.
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