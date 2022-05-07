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حرائق تطال نحو 200 مبنى في سيبيريا وتوقع قتلى

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Firefighters are seen deployed in Uyar to battle fires that hit the town, in the Krasnoyarsk region on May 7, 2022. Several fires have broken out in southern Siberia, affecting about 200 buildings and causing at least five deaths, local authorities said on May 7, adding they had placed the area under a state of emergency. (Photo by Handout / Russian Emergencies Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Russian Emergencies Ministry / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
روسيا و بوتين

حرائق تطال نحو 200 مبنى في سيبيريا وتوقع قتلى

حرائق عدة تندلع في جنوب #سيبيريا في #روسيا وتطال حوالي 200 مبنى وتودي بحياة خمسة أشخاص

موسكو – فرانس برس

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اندلعت حرائق عدة في جنوب سيبيريا في روسيا طالت حوالي 200 مبنى وأودت بحياة خمسة أشخاص، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة المحلية لحالات الطوارئ عبر تطبيق "تلغرام" إن الحرائق في كراسنويارسك اجتاحت أكثر من 16 منطقة مأهولة وطالت حوالي 200 مبنى وملاعب أطفال.

منطقة كراسنويارسك في سيبيريا (أرشيفية)
منطقة كراسنويارسك في سيبيريا (أرشيفية)

وتسببت الحرائق بمقتل خمسة أشخاص حتى الآن.

ووصفت السلطات الوضع بأنه "صعب" وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة. وقالت إن نحو 300 عنصر و90 آلية يشاركون في جهود مكافحة الحرائق.

فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
  • فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
2 صور
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
فرق الإطفاء تحاول إخماد النيران في كراسنويارسك اليوم
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وأضافت الوزارة أن "إخماد الحرائق معقّد بسبب الأحوال الجوية مع رياح عنيفة تسرّع تمدد النيران وتمنع إخمادها".

وتجتاح حرائق غير مسبوقة منذ سنوات سيبيريا.

وفي العام 2021، تسببت حرائق خصوصاً في شرق سيبيريا بانبعاث 16 مليون طنّ من الكربون (وهي رابع أكبر كمية منذ بدء قياس هذه الكميات العام 2003)، وفق ما جاء في التقرير السنوي حول المناخ الأوروبي.

من حرائق الغابات التي طالت سيبيريا في 2021
من حرائق الغابات التي طالت سيبيريا في 2021
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