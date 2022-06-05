بعد انفصالها عن بيكيه.. تعرف على صافي ثروة شاكيرا!

سلطت الأضواء بشكل مكثف هذا الأسبوع على لاعب برشلونة جيرارد بيكيه وصديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، بعد الحديث عن انفصالهما عقب علاقة عاطفية امتدت لأعوام.

وفي هذا السياق، كان الكثير من الناس فضوليين بشأن مهنة شاكيرا وصافي ثروتها منذ ظهور تلك الشائعات عن علاقتها ببيكيه وخيانته المزعومة لأول مرة.

مادة اعلانية

ما هو صافي ثروة شاكيرا في عام 2022؟

فقد بلغت ثروة شاكيرا 350 مليون دولار أميركي وباعت أكثر من 75 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل فناني العالم مبيعاً، بحسب موقع MARCA.

وأسست الفنانة الكولومبية أيضاً مؤسسة بيرفوت، التي تساعد الأطفال المحرومين. كما تعاونت مع نادي برشلونة لتوفير التعليم الرياضي للأطفال.

كما، وقعت عقدا لمدة عشر سنوات بقيمة 300 مليون دولار مع Live Nation في عام 2008. كما ورد أنها حصلت على 12 مليون دولار من "The Voice" في عام 2013.

وأدرج قصرها البسيط في ميامي مقابل 11.6 مليون دولار في عام 2018. ويطل العقار الذي تبلغ مساحته 20.726 قدما مربعة على طريق نورث باي في ميامي على المياه ويطل على خليج بيسكاين بأكثر من 100 قدم.

كذلك، يحتوي المنزل على ست غرف نوم وسبعة حمامات ونصف وتبلغ مساحته 8708 قدما مربعة.

أصول شاكيرا

أما عن أصولها، فقد ولدت شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول في بارانكويلا بكولومبيا، في 2 فبراير 1977.

فيما والدها ولدا في مدينة نيويورك، حيث هاجر أجدادها من لبنان، وانتقل والد شاكيرا إلى كولومبيا عندما كان في الخامسة من عمره.

من ناحية والدتها، فهي إسبانية وإيطالية حيث نشأت ككاثوليكية متدينة التحقت بالمدارس الكاثوليكية.

ومن زواج والدها السابق، لديها ثمانية أشقاء أكبر منها، فيما نشأت شاكيرا في بارانكويلا وهي مدينة تقع على الساحل الكاريبي الشمالي للبلاد.

شاعرة منذ الطفولة

إلى ذلك، وعندما كانت في الرابعة من عمرها، كتبت قصيدتها الأولى، "لا روزا دي كريستال (الوردة الكريستالية)".

وكانت حينها مفتونة عندما كانت طفلة تشاهد قصص والدها على الآلة الكاتبة الخاصة به وطلبت منه واحدة لعيد الميلاد.

ثم حصلت على واحدة وهي في السابعة من عمرها وهي تكتب الشعر منذ ذلك الحين، وفي النهاية أصبحت تلك القصائد أغانٍ.

وصدر ألبوم شاكيرا الأول "ماجيا" في يونيو 1991، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما فقط، وشمل الألبوم المنفرد "ماجيا" بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى.

فيما حقق الألبوم نجاحا في الراديو الكولومبي، لكنه لم يبع جيدا في الولايات المتحدة، حيث تم بيع 1200 نسخة فقط في جميع أنحاء العالم.

وكان ألبومها الثاني "بيليجرو" من عام 1993 فاشلاً أيضا.

أول عمل بالإنجليزية

في موازاة ذلك، صدر ألبوم "Pies Descalzos" عام 1995 و"Donde Estan los Ladrones؟" في عام 1998 على حد سواء في البلدان الناطقة بالإسبانية.

وكان الألبوم الخامس لشاكيرا، "خدمة الغسيل"، أول عمل لها في سوق اللغة الإنجليزية (2001) حيث باعت أكثر من 20 مليون نسخة وأنتجت أغنيتي الفردي رقم واحد عالميا "متى وأينما" و"تحت ملابسك".

علاقتها مع بيكيه

بدأت شاكيرا وبيكيه، لاعب كرة قدم إسباني، المواعدة في عام 2011. وهو عضو في نادي برشلونة، وكذلك المنتخب الإسباني إذ تكبره شاكيرا بعشر سنوات.

والتقيا لأول مرة في ربيع عام 2010 عندما ظهر في الفيديو الموسيقي لأغنيتها "Waka Waka (This Time for Africa)" التي تم اختيارها كأغنية رسمية لكأس العالم 2010 FIFA.

ولديهما طفلان هما ميلان، المولود في 22 يناير 2013، وساشا، المولود في 29 يناير 2015.