غواصات مسيّرة.. وسيلة جديدة لتهريب المخدرات إلى إسبانيا
ضبطت الشرطة الإسبانية 3 غواصات كل منها مزودة بـ12 محركاً فيما يصل مداها إلى 30 كيلومتراً
أعلنت الشرطة الإسبانية أمس الاثنين أنها ضبطت ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات عبر مضيق جب طارق وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.
وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبطت ثلاثة مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.
🚩Desmantelada una organización que fabricaba #drones y #semisumergibles capaces de cruzar el Estrecho con hasta 200 kg de droga— Policía Nacional (@policia) July 4, 2022
📍Hay 8 personas detenidas en #Cádiz, #Málaga y #Barcelona
👉1ª vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo pic.twitter.com/P81cRwjIVx
وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.
وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.
وقال البيان "هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".
وكل منها مزودة بما يصل إلى 12 محركاً فيما يصل مداها إلى 30 كيلومتراً.
وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق الذي يمتد على 15 كيلومتراً فقط.
وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".
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