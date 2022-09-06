بصورة.. هكذا ودعت عائلة جونسون مقر "دوانينغ ستريت"

قبل مغادرتهم مقر الحكومة البريطانية نهائياً اليوم الثلاثاء، نشرت زوجة بوريس جونسون صورة وداعية لـ "10 دوانينغ ستريت".

فقد نشرت كاري سيموندز، عبر حسابها الشخصي والمحدد الوصول له على "إنستغرام"، أمس الاثنين، صورة لعائلتها برفقة ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون وابنته رومي، وهم يدخلون الباب الأمامي الشهير للمقر، وكتبت "ندخل معا إلى دواننغ ستريت للمرة الأخيرة".

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كما أضافت "أتوقع ألا يتذكر ويلف ورومي ذلك، لكنهما ترعرعا وبدأت حياتهما بشكل رائع في هذا المكان"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كذلك، شكرت كاري الموظفين في مقر الحكومة "داونينغ ستريت" ومنتجع رئيس الوزراء الريفي، "تشيكرز" على لطفهم، وخاصة تجاه الأطفال.

وتمنت التوفيق لرئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس وعائلتها، التي فازت أمس الاثنين في السباق، لتخلف بذلك جونسون الذي استقال قبل نحو شهرين.

الزواج الثالث

يذكر أن هذا هو الزواج الثالث لجونسون، الذي لديه طفلان من سيموندز، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تعتبر من أبرز خبراء العلاقات العامة في لندن، وعملت مع كبار المسؤولين والوزراء في حزب المحافظين، كما أنها ابنة ماثيو سيموندز، أحد مؤسسي صحيفة "ذا إندبندنت".

وجذب ظهور كاري سيموندز، شريكة رئيس الوزراء السابق، خلال وصوله للمرة الأولى إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، أنظار الإعلام البريطاني، في حينه

لكن الأضواء عادت وسُلّطت مجددا على الزوجين قبل أشهر بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما في داونينغ ستريت، فضلاً عن فضيحة الحفلات في عز أزمة كورونا.

يشار إلى أن جونسون تزوج مرتين في السابق وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها عام 2018، وأتم طلاقه منها في تشرين الأول/نوفمبر الماضي.