اتهام جنائي محتمل للممثل اليك بالدوين لقتله مصورة فيلمه بالخطأ

ألمح ممثلو الادعاء بولاية نيو مكسيكو، بأنهم قد يتهمون Alec Baldwin الأسبوع المقبل بإطلاق النار القاتل على المصورة السينمائية Halyna Hutchins حين كانت تعمل في موقع تصوير فيلم عنوانه Rust العام الماضي، بعد أن سلم هاتفه المحمول ليتم اعتباره دليلا، مع أنه أكد دائما أنه لم يضغط على الزناد، وألقى باللوم على متعاملين ومديرين، بينهم معدة الأسلحة هاتا غوتييرز ريد المسؤولة عن ضمان سلامة الدعائم، بأن عليهم التأكد من أن البندقية كانت خالية من رصاص حي، بل فقط رصاص فارغ من محتواه القاتل.

وفي رسالة إلى المجلس المالي للولاية، قالت Mary Carmack-Altwies المدعي العام لمقاطعة Santa Fe بالولاية، إنها "مستعدة" لتوجيه اتهامات ضد 4 أشخاص، وطلبت 635 ألف دولار لمتابعة القضية "لأن المحامين يتقاضون رواتب عالية" من دون أن تؤكد التهم التي خططت لتوجيهها، لكنها قالت إنها "تبحث بالتأكيد في كل قوانين القتل وأي قوانين خاصة بالأسلحة النارية بموجب القانون الجنائي للولاية"، وكتبت أن أحد المتهمين المحتملين هو الممثل. إلا أن السلطات وافقت على منح مكتبها 317 ألف دولار لتعيين مدعٍ خاص يمضي قدما بالقضية.

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كما كتبت أن أحد "الأدلة الأخيرة" التي كان مكتبها ينتظرها كان هاتف بالدوين المحمول، إلا أن الممثل الذي رزق الأسبوع الماضي بمولودة، هي سابع أطفاله، بحسب ما أعلنت زوجته هيلاريا، لم يعلق على تصريحاتها، وأعلن عن نيته بعرض منزله في "هامبتونز" للبيع، مع أنه باع عقارا في شمال ولاية نيويورك في وقت سابق هذا العام بـ 530 ألف دولار، ولا يزال يملك مع زوجته شقة "بنتهاوس" قيمتها 16 مليون دولار في مانهاتن بنيويورك، إضافة إلى مزرعة في "فيرمونت" قيمتها مليون و750 ألفا من الدولارات.

قالت المدعية العامة "ماري كارماك-آلتويس" أيضا، إن من المتوقع صدور تقرير الشرطة النهائي عما حدث في أكتوبر الماضي من إطلاق نار بالخطأ أودى بحياة المصورة السينمائية "هالينا هتشينز" أثناء تصوير الفيلم، وأن المدعين العامين سيوجهون اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.

محاكمة لكل متهم؟

وأكدت المدعية العامة أن المحققين يركزون على "عدد من الأفراد" تعاملوا مع المسدس الذي أطلق منه بالدوين أثناء تدريب على أحد مشاهد الفيلم، ما أدى إلى مقتل المصورة وإصابة المخرج "جويل سوزا" بجروح، وأبلغت خلال اجتماع في 20 سبتمبر الجاري أن من المحتمل إجراء 4 محاكمات أمام هيئة محلفين مع كل متهم بسبب احتمال وجود بعض الاختلاف في قوانين جرائم القتل بالولاية.

أما الممثل بالدوين، فسبق أن نفى مسؤوليته عن وفاة المصورة، وقال إنه لم يكن من المفترض أبداً السماح بوجود ذخيرة حية في موقع التصوير، فيما حذّر محاميه "لوك نيكاس" من الافتراضات بأنه سيتم توجيه الاتهام إليه، وقال في بيان أصدره يوم الاثنين الماضي: "لقد أوضحت مسؤولة الادعاء أنها لم تتلق تقرير قائد الشرطة أو تتخذ أي قرارات بشأن من سيوجه إليه الاتهام في هذه القضية، إن كان هناك أحد" وفق تعبيره.