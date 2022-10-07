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The first mill of Danish Energy Company's (DONG Energy) new Offshore Wind Farm was presented to the press near the island of Anholt, in the Kattegat Sea, Denmark, between Jutland and Sweden Wednesday Sept. 5. 2012. The company will raise a total of 111 wind turbines, each with a height of 120 meters, within the next year to be completed in 2013. The Wind Farm will get a capacity of 400 MW. (AP Photo / Polfoto /Jens Dresling) DENMARK OUT
بحر كاتيغات قبالة الدنمارك

هل لها علاقة بتفجير نورد ستريم؟.. 4 هزات أرضية تحير الدنمارك

تم رصد الهزات يومي الثلاثاء والأربعاء.. وفي كل مرة كان هناك هزتان بفاصل زمني يقارب 30 ثانية

كوبنهاغن – أسوشيتد برس
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يشعر المسؤولون في الدنمارك بالحيرة من أربع هزات صغيرة تم تسجيلها هذا الأسبوع قبالة جزيرة دنماركية في شمال شرق الدنمارك في بحر كاتيغات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند، إنها رصدت الهزات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفةً أنه في كل مرة كان هناك هزتان بفاصل زمني يقارب 30 ثانية.

وتم تسجيل الهزات في المياه الدولية قبالة جزيرة لايسو الدنماركية. وتم قياسها بين 0.7 و0.9 على مقياس ريختر، وحدثت في الساعة 10.41 صباحاً و03.26 صباحاً على التوالي، وفقاً لما قالته هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند.

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وقالت وكالة رصد الزلازل في بيان أمس الخميس، إنها تعتقد أنها "زلازل طبيعية".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن الهزات صغيرة جداً، وبما أن الإشارة ضعيفة جداً، وبعد إجراء مزيد من التحليل، لا يمكن لهيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند تحديد سبب الإشارات الزلزالية على وجه اليقين".

وقالت الوكالة إنه تم رصد الهزات في مناطق لا توجد فيها بنية تحتية دنماركية حيوية، وإن السلطات تتابع عن كثب الوضع في المياه داخل الدنمارك وحولها.

وجاءت الزلازل بعد أن دمرت انفجارات الشهر الماضي خطي نورد ستريم 1 و2 للغاز طبيعي اللذين شيدتهما روسيا في بحر البلطيق. وتم الإبلاغ عن تسريبين للغاز قبالة السويد، واثنين قبالة الدنمارك. وكل التسريبات كانت في المياه الدولية.

تسريب الغاز من خط نوردستريم في بحر البلطيق
تسريب الغاز من خط نوردستريم في بحر البلطيق

وقالت حكومتا الدنمارك والسويد في وقت سابق، إنهما تشتبهان في أن عدة مئات من الأرطال من المتفجرات متورطة في تنفيذ عمل تخريبي متعمد لخطي نورد ستريم. وأدت التسريبات من خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 إلى تصريف كميات هائلة من غاز الميثان في الهواء.

يذكر أن بحر كاتيغات يقع قبالة السويد والدنمارك عند مدخل بحر البلطيق.

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