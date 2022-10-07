هل لها علاقة بتفجير نورد ستريم؟.. 4 هزات أرضية تحير الدنمارك

يشعر المسؤولون في الدنمارك بالحيرة من أربع هزات صغيرة تم تسجيلها هذا الأسبوع قبالة جزيرة دنماركية في شمال شرق الدنمارك في بحر كاتيغات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند، إنها رصدت الهزات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفةً أنه في كل مرة كان هناك هزتان بفاصل زمني يقارب 30 ثانية.

مادة اعلانية

وتم تسجيل الهزات في المياه الدولية قبالة جزيرة لايسو الدنماركية. وتم قياسها بين 0.7 و0.9 على مقياس ريختر، وحدثت في الساعة 10.41 صباحاً و03.26 صباحاً على التوالي، وفقاً لما قالته هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند.

وقالت وكالة رصد الزلازل في بيان أمس الخميس، إنها تعتقد أنها "زلازل طبيعية".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن الهزات صغيرة جداً، وبما أن الإشارة ضعيفة جداً، وبعد إجراء مزيد من التحليل، لا يمكن لهيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند تحديد سبب الإشارات الزلزالية على وجه اليقين".

وقالت الوكالة إنه تم رصد الهزات في مناطق لا توجد فيها بنية تحتية دنماركية حيوية، وإن السلطات تتابع عن كثب الوضع في المياه داخل الدنمارك وحولها.

وجاءت الزلازل بعد أن دمرت انفجارات الشهر الماضي خطي نورد ستريم 1 و2 للغاز طبيعي اللذين شيدتهما روسيا في بحر البلطيق. وتم الإبلاغ عن تسريبين للغاز قبالة السويد، واثنين قبالة الدنمارك. وكل التسريبات كانت في المياه الدولية.

وقالت حكومتا الدنمارك والسويد في وقت سابق، إنهما تشتبهان في أن عدة مئات من الأرطال من المتفجرات متورطة في تنفيذ عمل تخريبي متعمد لخطي نورد ستريم. وأدت التسريبات من خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 إلى تصريف كميات هائلة من غاز الميثان في الهواء.

يذكر أن بحر كاتيغات يقع قبالة السويد والدنمارك عند مدخل بحر البلطيق.