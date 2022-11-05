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A person looks at a digital billboard advertising Powerball’s Jackpot of 1.6 billion dollars in New York City, U.S., November 4, 2022. REUTERS/David 'Dee' Delgado
سيدة تملئ ورقة باوربول في أحد أكشاك نيويورك أملاً بنيل الجائزة

أغلى يانصيب بالعالم.. 1.6 مليار دولار قد يكسبها محظوظ اليوم

راح مبلغ جائزة يانصيب "باوربول" ينمو أسبوعاً بعد أسبوع، على مدى 39 سحباً لم يتمكن أحد خلالها من تخمين الأرقام الستة الصحيحة

العربية.نت
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ارتفعت الجمعة إلى 1.6 مليار دولار قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب أميركي سيقام السحب عليه اليوم السبت، ما جعلها بحسب المنظمين أعلى مبلغ وصلت إليه جوائز اليانصيب في العالم.

وراح المبلغ المتراكم للجائزة الكبرى ينمو أسبوعاً بعد أسبوع، على مدى 39 سحباً لم يتمكن أحد خلالها من تخمين الأرقام الستة الصحيحة.

لافتة الكترونية في أحد اكشاك نيويورك تسوق لجائزة باوربول الكبرى
لافتة الكترونية في أحد اكشاك نيويورك تسوق لجائزة باوربول الكبرى

وأوضحت الشركة في بيان أن الرقم القياسي لعدد سحوبات "باوربول" المتتالية من دون أن يحصل أحد على الجائزة الكبرى سيُعادل في حال لم تفز أي تذكرة بمبلغ الـ1.6 مليار دولار الذي يُجرى عليه السحب السبت.

وبات المبلغ يتجاوز أكبر جائزة مُنحت حتى اليوم على الإطلاق. وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1.586 مليار دولار، اعتُبر يومها "جائزة القرن".

ويحلم كثر من الأميركيين بالحصول على هذه الجائزة، باستثناء سكان خمس ولايات ليس ليانصيب "باوربول" رخصة فيها، بينها هاواي وألاسكا، وليس في مقدور هؤلاء تالياً سوى الاكتفاء بمتابعة السحب، أو الانتقال إلى ولايات أخرى للتمكن من المشاركة فيه.

سيدة تلعب اليانصيب في احد أكشاش نيويورك
سيدة تلعب اليانصيب في احد أكشاش نيويورك
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ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً نسبة واحد على 292.2 مليون، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

ويمثل مبلغ 1.6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تُدفع جائزته في 30 قسطاً خلال 29 عاماً. أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782.4 مليون دولار.

وأياً كانت الصيغة التي يختارها، ستؤدي الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ الذي يفوز به.

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