إيفانكا "تقص" خطيبة شقيقها من زفاف تيفاني ترمب.. ما السبب!

بعدما احتفل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بزفاف ابنته تيفاني لرجل أعمال من أصل لبناني، نشرت إيفانكا ترمب صورا للحفل أثارت تساؤلات.

فقد نشرت إيفانكا صورا من الحفل عبر حسابها على "انستغرام"، يوم الأحد، لكنها قصت صورة كيمبرلي غيلفويل، خطيبة شقيقها دونالد ترمب جونيور.

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وتظهر الصورة الأصلية المذيعة السابقة بشبكة فوكس نيوز، بجانب إيفانكا، وميلانيا ترمب زوجة الرئيس السابق، ووالدة تيفاني مارلا مابلز، ولارا ترمب زوجة إريك ترمب، مع العروس خلال الحفل الذي أقيم السبت.

لكن بعد أربع ساعات، عادت إيفانكا ونشرت الصورة الأصلية ضمن "ستوري إنستغرام" مرفقة بثلاثة رموز تعبيرية لوجه مبتسم يثلاثة قلوب، بعدما أشار البعض إلى أن الصورة مقطوعة.

وبرر البعض قص ابنة ترمب صورة غيلفويل بأن ارتداءها لفستان أسود لا يتناسب مع المناسبة.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أقام يوم السبت حفل زواج ابنته تيفاني (29 عاما)، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو بولاية فلوريدا.

وينحدر العريس مايكل بولس، وهو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، وفق مجلة "بيبول".

وكان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترمب في البيت الأبيض في يناير 2021، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.

وتيفاني هي ابنة ترمب من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999، وهي بالتالي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا ودونالد جونيور وإريك وبارون.