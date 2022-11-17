أطفال يتوفون بسبب الإهمال بالحجر.. ويشعلون غضب الصينيين

واجهت السلطات الصينية مزيداً من حالة الغضب العام اليوم الخميس، بعد إلقاء اللوم عليها في وفاة طفل ثان بسبب التطبيق الصارم لتدابير مكافحة فيروس كورونا، ما زاد من حالة الإحباط بسبب الضوابط التي تحصر ملايين الأشخاص في منازلهم، وتسببت في مشاحنات بين سكان وعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتوفيت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر، بعد إصابتها بالقيء والإسهال أثناء وجودها في الحجر الصحي بأحد الفنادق في مدينة تشنغتشو وسط البلاد، بحسب تقارير إخبارية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ذكرت هذه التقارير أن والدها استغرق 11 ساعة للحصول على المساعدة الطبية بعد أن رفضت سلطات الطوارئ التعامل معهم، لكن تم إرسالها أخيراً إلى مستشفى على بعد 100 كيلومتر.

جاءت حالة الوفاة بعد أن وعد الحزب الشيوعي الحاكم هذا الشهر بعدم منع الخاضعين للحجر الصحي من الحصول على المساعدة الطارئة، وذلك بعد احتجاج على وفاة صبي يبلغ من العمر 3 سنوات، بسبب أول أكسيد الكربون في شمال غربي البلاد.

واتهم والده العاملين الصحيين في مدينة لانتشو بالتسبب في وفاته، وقال إنهم حاولوا منعه من نقل ابنه إلى المستشفى.

وأعرب مستخدمو الإنترنت عن غضبهم من استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة التي يطبقها الحزب الشيوعي الحاكم، وطالبوا بمعاقبة المسؤولين في تشنغتشو لفشلهم في مساعدة السكان.

كتب أحد المستخدمين على منصة (سينا ويبو) الشهيرة "توفى شخص مرة أخرى بسبب تدابير الوقاية المفرطة من كورونا. لقد وضعوا منصبهم الرسمي فوق كل شيء آخر".

ووعد الحزب الحاكم الأسبوع الماضي بتخفيف قيود الحجر الصحي وغيرها بموجب استراتيجيته "صفر كوفيد"، والتي تهدف إلى عزل كل شخص مصاب.

لكن قادة البلاد يحاولون تبديد الآمال في أن تنتهي الإجراءات مع تخفيف حكومات أخرى الرقابة، ومحاولة التعايش مع الفيروس.

أبقت استراتيجية "صفر كوفيد" أعداد العدوى في الصين أقل من المسجلة في الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى، لكنها أغلقت أحياء ومدارس وشركات لأسابيع. ويشتكي سكان بعض المناطق من تركهم دون طعام وأدوية.

وأدى الارتفاع الحاد في الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين إلى محاصرة عائلات في شققهم الضيقة في مناطق بجميع أنحاء الصين. كما أمرت السلطات بإخضاع أشخاص للحجر الصحي إذا عثر على إصابة واحدة في مكان عملهم أو حيهم.

وسجلت الحكومة الصينية 23276 إصابة جديدة في مناطق في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، بينهم 20888 مصاباً لم تظهر عليهم أعراض.