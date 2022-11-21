بأول ظهور رسمي معاً.. بيزوس وصديقته "نحب بعضنا"

في أول ظهور رسمي معاً، خرج مؤسس أمازون، جيف بيزوس، مع صديقته مذيعة الأخبار الأميركية السابقة لورين سانشيز في مقابلة تلفزيونية مع قناة "CNN"، تبادلا فيها مشاعر الحب والغرام، وتحدثا عن علاقتهما

وقالت الصحافية الأميركية: "نحن زملاء رائعون، ونستمتع بوقتنا معاً"، مضيفة "نحب بعضنا البعض، وننظر دائمًا إلى بعضنا كفريق واحد".

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بدوره وصف رابع أغنى رجل بالعالم علاقتهما بأنها "سهلة"، وقال "نتبادل الطاقة الإيجابية، ونحترم بعضنا البعض لذا من الممتع أن نعمل معاً".

السفر للفضاء

وتابع بيزوس، 58 عاماً، وهو أيضًا مؤسس شركة Blue Origin للرحلات الفضائية، إنه يأمل في إتاحة السفر إلى الفضاء لجميع الأشخاص ويؤمن بضرورة أن يتمكن كل من يريد ذلك.

من جانبها قالت سانشيز (52 عاماً)، وهي صحافية حائزة على جائزة إيمي، أنها تخطط للسفر إلى الفضاء عام 2023 على متن رحلة برفقة "مجموعة كبيرة من الفتيات".

إلى ذلك، قال مؤسس أمازون: "لقد تعلمت أيضا كيفية قيادة المروحية"، ما أثار ضحك سانشيز، مضيفاً أنها "طائرة مروعة عندما تكون المقعد الخلفي.. إنها فظيعة".

في المقابل، ردت مذيعة الأخبار السابقة، وهي طيار مرخص ومؤسس Black Ops Aviation، وهي أول شركة إنتاج أفلام جوية تملكها وتشغلها النساء قائلة "أدركت أنه عندما أكون في المقعد الخلفي من المروحية أثناء تحليقها، يجب أن أنظر من النافذة، فقط وأستمتع بالمناظر".

مشاهدة الأفلام.. وقضاء الوقت مع الأطفال

كذلك تحدث الثنائي عن عطلات نهاية الأسبوع، واعترفوا بأن ليالي السبت تتكون من مشاهدة الأفلام وقضاء الوقت مع عائلاتهم.

وقال الصحافية الأميركية: "يمكننا أن نكون مملين نوعًا ما، مشيرة إلى أن ذلك أمر طبيعي". وتابعت "نحن نتناول العشاء مع الأطفال وهذه دائما أوقات تكون ممتعة فهناك سبعة بيننا، لذلك هناك الكثير من النقاش وبعد ذلك نشاهد فيلما عن طريق التوصيت، لذلك يستغرق العثور على هذا الفيلم وقتًا طويلاً".

في حين، أضاف بيزوس: "ربما نقضي وقتا أطول في انتقاء الفيلم أكثر مما نحتاج لمشاهدته".

خطة للتنازل

إلى ذلك، كشف بيزوس خلال المقابلة أنه يخطط للتنازل عن معظم ثروته خلال حياته لمواجهة التغير المناخي، معترفًا بأنه ليس لديه حتى الآن خطة حول ذلك، مبينا أنه سيأخذ وقته في القيام بهذه المهمة.

كما تابع عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت: "ليس الأمر سهلاً.. فبناء أمازون لم يكن سهلاً. لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق".

أغلى طلاق بالعالم

يذكر أن جيف كان انفصل عن زوجته ماكينزي بعد 25 عاما من الزواج، بعد أن افتضح أمر علاقته الغرامية مع سانشيز.

وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير 2019، إثر فضيحة طالت بيزوس، بعد نشر صحيفة أميركية صور فاضحة له مع عشيقته أثناء زواجه.

وحصلت حينها الزوجة المخدوعة على 4% تقريبا من رأسمال شركة التسوق العملاقة أمازون، ما قدر وقتها بحوالي 36 مليار دولار، واعتبر أغلى طلاق في العالم.