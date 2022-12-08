قنبلة مدوية في القصر البريطاني.. هاري وميغان: هذه الحقيقة الكاملة

يستعد البلاط الملكي البريطاني لمزيد من القنابل على بوابات القصر يوم الخميس، حيث تبث نتفليكس الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الذي يعد بـ"الحقيقة الكاملة" حول انفصال الأمير هاري وميغان عن العائلة المالكة.

وتم الترويج لمسلسل هاري وميغان من خلال مقطعين يشيران إلى العنصرية و "الحرب ضد ميغان"، في أحدث مساعي الزوجين لإخبار العالم عن سبب ابتعادهما عن الحياة الملكية وانتقالهما إلى جنوب كاليفورنيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

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ومن المتوقع أن يتسع نطاق الانتقادات للعائلة المالكة ووسائل الإعلام البريطانية التي ظهرت من خلال سلسلة من المقابلات على مدار 18 شهرا مضت.

من جانبه، يقول هاري في نهاية المقطع الدعائي "لا أحد يعرف الحقيقة كاملة، نحن نعلمها".

Who was late for their first date? Harry & Meghan. Volume I: Now Streaming. pic.twitter.com/SEv8AqGZhR — Netflix (@netflix) December 8, 2022

هذا ويأتي بث المسلسل في لحظة حاسمة للنظام الملكي حيث يسعى الملك تشارلز الثالث إلى إظهار أن المؤسسة لا يزال لها دور بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قللت شعبيتها شخصيا من انتقادات التاج خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.

وينظر إلى زواج هاري عام 2018 من ميغان ماركل وهي أميركية ثنائية العرق كانت تعمل بالتمثيل، على أنه يأتي في إطار تعزيز جهود العائلة للانتقال إلى القرن الحادي والعشرين، ما يجعلها أكثر تمثيلا لأمة متعددة الثقافات.

تنمر.. ومعاملة عنصرية

لكن القصة الساحرة، التي بدأت بحفل متلألئ في قلعة وندسور، سرعان ما شابتها توترات وسط أنباء عن أن ميغان كانت لا تأبه إلا لذاتها وتتنمر على موظفي القصر.

وتنازل دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا، وسط مزاعم بمعاملة عنصرية من وسائل الإعلام البريطانية.

كما أصبحت قضية العرق قضية مركزية للنظام الملكي بعد مقابلة هاري وميغان مع مقدمة البرامج الحوارية الأميركية أوبرا وينفري في مارس آذار 2021.