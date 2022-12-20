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ميسي يحمل كأس العالم
ميسي يحمل كأس العالم مرتديا البشت
كأس العالم

شاهد انتشار البشت بين مشجعي الأرجنتين على وقع ميسي

ارتداء ميسي للبشت أثناء تسلمه كأس العالم واقعة فريدة في تاريخ المونديال

العربية.نت
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رصد مقطع فيديو ارتداء مشجعين من الأرجنتين للبشت، بعد أن ارتداه قائد الفريق ليونيل ميسي وتسلم به كأس العالم في قطر.

وألبس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ميسي، البشت قبيل تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، الأحد الماضي.

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ورصدت الكاميرات فرحة ميسي بالفوز بكأس المونديال وهو يرتدي البشت الأسود.

وقال مختص إن بشت ميسي من النوع الفاخر المصنوع من القماش النجفي المشغول يدوياً، ويمكن أن تبلغ تكلفته أكثر من 6 آلاف ريال سعودي، وهو بشت صيفي شفاف.

وأعادت الواقعة الاهتمام بزي البشت الذي يمثل تراثا أصيلا في الجزيرة العربية.

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