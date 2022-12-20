شاهد انتشار البشت بين مشجعي الأرجنتين على وقع ميسي

رصد مقطع فيديو ارتداء مشجعين من الأرجنتين للبشت، بعد أن ارتداه قائد الفريق ليونيل ميسي وتسلم به كأس العالم في قطر.

المشجعين الأرجنتينيين يرتدون البشت بعد أن ارتداه ميسي 💙😍 pic.twitter.com/SfDdtRzGZk — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 19, 2022

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وألبس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ميسي، البشت قبيل تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، الأحد الماضي.

ورصدت الكاميرات فرحة ميسي بالفوز بكأس المونديال وهو يرتدي البشت الأسود.

وقال مختص إن بشت ميسي من النوع الفاخر المصنوع من القماش النجفي المشغول يدوياً، ويمكن أن تبلغ تكلفته أكثر من 6 آلاف ريال سعودي، وهو بشت صيفي شفاف.

وأعادت الواقعة الاهتمام بزي البشت الذي يمثل تراثا أصيلا في الجزيرة العربية.