الأردن يطيح بشبكة دولية لتهريب الكوكايين للمنطقة

يواصل الأردن حربه على المخدرات لحماية المنطقة من آفاتها.

وفي تطور هام بهذا الشأن، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، اليوم الخميس، تفاصيل إطاحة إدارة مكافحة المخدرات الأردنية بشبكة دولية لتهريب مادة الكوكايين المخدرة للمنطقة، وذلك بعد جهود استخبارية وعمل وتنسيق عال على مدى أيام.

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وأكد الناطق الإعلامي في بيان أن فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أيام متابعة معلومات وردت عن شبكة دولية لتهريب مادة الكوكايين المخدرة وقيامها بتهريب كمية منها لداخل الأردن.

وأضاف الناطق الإعلامي أن عملاً وجهداً استخبارياً بذله فريق التحقيق الذي عمل على جمع معلومات من داخل الأردن ومن بعض الدول الجنوب أميركية والعربية والآسيوية.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود بدأت تكشف للفريق خيوط تلك الشبكة وهويات بعض أفرادها والدول الموجودين بها وسبل اتصالهم، مضيفاً أن شخصين منهم آسيوي وآخر أميركي جنوبي وصلا للأردن وبحوزتهما كمية من مادة الكوكايين المخدرة.

وجرى تحديد موقعيهما داخل الأردن والبحث عنهما، إذ وضِعا تحت المراقبة لأيام لمعرفة مكان إخفاء المخدرات والأشخاص الذين سيستلمونها منهما.

وأكد الناطق الإعلامي أنه بعد كل تلك الإجراءات الدقيقة والمراقبة، جرى تحديد هوية مستلمي المواد المخدرة داخل الأردن، وهما شخصان أُردنيان تمت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما بالتزامن مع تحرك فرق مداهمة أخرى لإلقاء القبض على الشخصين الآسيوي والجنوب أميركي وأُلقي القبض عليهما كذلك.

وتم ضبط 2.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة بحوزة المقبوض عليهما. كما جرت مخاطبة الإنتربول للتعميم على شخصين، أحدهما في دولة عربية والآخر في دولة جنوب أميركية.