بالصور.. والدة رونالدو في الرياض وحفيدها يطل بالثوب السعودي

بعد أن وصلت إلى الرياض، حرصت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو والدة اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو على التواجد في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر والتعاون.

ونشرت صورة من مقر إقامة رونالدو في برج المملكة وسط العاصمة السعودية، وخلفها إطلالة مبهرة لمدينة الرياض وكتبت، أمس الجمعة "حظ سعيد لنادي النصر".

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كما شاركت صورة مع حفيدها كريستيانو رونالدو جونيور ظهر فيها بالزي السعودي مع قبعة سوداء، عبر حسابها في "انستغرام"، وكتبت "مع ولدي".

كذلك، شاركت والدة النجم البرتغالي صورة مع شريكها أندرادي لدعم رونالدو وهما يرتديان وشاح نادي النصر، وكتبت عليها بما معناه "نحن هنا".

يذكر أن رونالدو أعاد فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 أمس الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.