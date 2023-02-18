ظهر هاتفه.. العثور على لاعب الكرة الغاني تحت الأنقاض

بعد 12 يوماً على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر السادس من الشهر الحالي، وبعد طول بحث عثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو تحت أنقاض أحد المباني في الجنوب التركي.

فقد أعلن وكيل أعمال اللاعب المفقود منذ الأيام الأولى للكارثة، اليوم السبت، أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في هطاي.

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وقال مراد أوزونمحمد، وكيل أعمال اللاعب للصحافيين من هطاي حيث تم العثور على جثة جناح تشيلسي السابق "عُثر على أتسو تحت الأنقاض".

هاتفه تحت أنقاض مبنى فاخر

إلا أنه أردف قائلا "إنه في الوقت الحالي لا يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض، بعد أن عثر على هاتفه".

إلى ذلك، كشف مدير نادي هاتاي سبور أن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

يشار إلى أن أستو كان يقطن في مجمع "رونيسانس ريزيدانس" السكني الفاخر الذي وصفته الإعلانات بأنه "قطعة من الفردوس" لدى افتتاحه قبل عشر سنوات، إلا أنه انهار خلال الكارثة مثل قطع الدومينو، بحسب ما أفادت رويترز.

وارتفع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 39672 ضحية في تركيا وحدها، فيما بلغ في الأراضي السورية أكثر من 5 آلاف.