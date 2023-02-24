بوتين وغني على رأس أسخى مقدمي الهدايا لبايدن

تصدر الرئيس الروسي وزعيم أفغانستان المخلوع قائمة كبار مقدمي الهدايا للرئيس الأميركي جو بايدن وأسرته في عام 2021، وفقاً لوثائق اتحادية جرى نشرها الخميس.

وفي أوقات كانت أكثر سعادة بين البلدان الثلاثة، أعطى فلاديمير بوتين صندوق كتابة مطلياً وقلماً بقيمة 12000 دولار لبايدن عندما التقيا في قمة كانت مرتقبة بشدة بجنيف في يونيو 2021.

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وقدم الرئيس الأفغاني آنذاك محمد أشرف غني وزوجته للرئيس الأميركي والسيدة الأولى جيل بايدن سجادات حريرية تقدر قيمتها بنحو 28800 دولار في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وبعد وقت قصير من اجتماع جنيف، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وتدهورت على وقع الحرب في أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، هرب غني من أفغانستان بعد وقت قصير من انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بناء على أوامر بايدن في أغسطس 2021.

وردت تفاصيل هذه الهدايا في الحساب السنوي لوزارة الخارجية الأميركية المرتبط بالهدايا التي تقدم إلى المسؤولين الأميركيين من قادة العالم، ونشرت على موقع السجل الاتحادي يوم الخميس.

ومن المقرر نشر كامل القائمة التي تغطي 2021، رسمياً اليوم الجمعة.

وتم نقل هدايا بوتين وغني إلى الأرشيف الوطني الأميركي، وهو شرط لأي هدية تقدم إلى مسؤول أميريكي تزيد قيمتها على 415 دولاراً. وللمستلم خيار سداد القيمة المقدرة للهدية والاحتفاظ بها.