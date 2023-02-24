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Russian President Vladimir Putin and U.S. President Joe Biden attend a meeting at Villa La Grange in Geneva, Switzerland June 16, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
لقاء بايدن وبوتين في جنيف في 2021
روسيا و بوتين

بوتين وغني على رأس أسخى مقدمي الهدايا لبايدن

الرئيس الروسي قدم للرئيس الأميركي صندوق كتابة مطلياً وقلماً بقيمة 12000 دولار

واشنطن – أسوشيتد برس
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تصدر الرئيس الروسي وزعيم أفغانستان المخلوع قائمة كبار مقدمي الهدايا للرئيس الأميركي جو بايدن وأسرته في عام 2021، وفقاً لوثائق اتحادية جرى نشرها الخميس.

وفي أوقات كانت أكثر سعادة بين البلدان الثلاثة، أعطى فلاديمير بوتين صندوق كتابة مطلياً وقلماً بقيمة 12000 دولار لبايدن عندما التقيا في قمة كانت مرتقبة بشدة بجنيف في يونيو 2021.

وقدم الرئيس الأفغاني آنذاك محمد أشرف غني وزوجته للرئيس الأميركي والسيدة الأولى جيل بايدن سجادات حريرية تقدر قيمتها بنحو 28800 دولار في وقت لاحق من ذلك الشهر.

لقاء بين بايدن وغني في يونيو 2021
لقاء بين بايدن وغني في يونيو 2021

وبعد وقت قصير من اجتماع جنيف، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وتدهورت على وقع الحرب في أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، هرب غني من أفغانستان بعد وقت قصير من انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بناء على أوامر بايدن في أغسطس 2021.

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وردت تفاصيل هذه الهدايا في الحساب السنوي لوزارة الخارجية الأميركية المرتبط بالهدايا التي تقدم إلى المسؤولين الأميركيين من قادة العالم، ونشرت على موقع السجل الاتحادي يوم الخميس.

ومن المقرر نشر كامل القائمة التي تغطي 2021، رسمياً اليوم الجمعة.

وتم نقل هدايا بوتين وغني إلى الأرشيف الوطني الأميركي، وهو شرط لأي هدية تقدم إلى مسؤول أميريكي تزيد قيمتها على 415 دولاراً. وللمستلم خيار سداد القيمة المقدرة للهدية والاحتفاظ بها.

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