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الأميرة ليليبيت (نقلاً عن صفحة المصور misanharriman على انستغرام)

رغم الخلافات مع العائلة المالكة.. ابنة هاري تصبح "أميرة"

استخدم لقب "أميرة" للإشارة إلى ليليبيت لأول مرة الجمعة في تصريح رسمي صدر عن المتحدث باسم والديها بمناسبة معموديتها

العربية.نت
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شكّل الاستخدام العلني الأول من نوعه، الجمعة، لصفة "الأميرة" في الإشارة إلى معمودية ليليبيت، ابنة الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤشراً إلى طي صفحة النزاع بين الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته، وبقية العائلة المالكة البريطانية.

وقال ناطق باسم الزوجين "يمكنني أن أؤكد أن الأميرة ليليبيت ديانا عُمّدت الجمعة 3 مارس من قبل رئيس أساقفة لوس أنجلوس".

وهذه المرة الأولى تُستخدَم صفة "الأميرة" في الإشارة إلى طفلة دوق ودوقة ساسكس التي ولدت في يونيو 2021.

وكشقيقها الأكبر آرتشي، اكتسبت ليليبيت نظرياً صفة أميرة عندما أصبح تشارلز ملكاً في 8 سبتمبر. وبموجب القاعدة التي تعود إلى عام 1917 وإلى الملك جورج الخامس، تُعطى ألقاب الأمير والأميرة لأحفاد الملك لا لأبناء الأحفاد.

هاري مع ميغان وولديهما (نقلاً عن صفحة المصور alexilubomirski على انستغرام)
هاري مع ميغان وولديهما (نقلاً عن صفحة المصور alexilubomirski على انستغرام)
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لكن مسألة لقبَي نجل هاري وميغان وابنتهما أصبحت واحدة من مواضيع التوتر المتعددة بين دوق ودوقة ساسكس والعائلة المالكة، منذ أن ابتعدا عنها عام 2020.

واعتبرت ميغان خلال مقابلة في مارس 2021 مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، أن قصر باكنغهام "لم يكن يرغب في أن يصبح آرتشي أميراً".

وعلى موقع قصر باكنغهام الإلكتروني، لا تزال صفتا "الآنسة" (Miss) و"السيد" (Master) تُستخدمان في الإشارة إلى آرتشي وليليبيت.

وأكد القصر، الأربعاء، أن محتوى الموقع سيُحَدَّث بحيث يأخذ في الاعتبار صفة الأميرة التي يستخدمها الوالدان.

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